İsrail hava yolu El-Al, koronavirüs nedeniyle 4 bin çalışanını ücretsiz izne ayıracak - Son Dakika

İsrail'in hava yolu şirketi El-Al'ın, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sebebiyle talebin azalması üzerine çalışanlarının büyük bölümünü ücretsiz izne ayıracağı bildirilirken, ülkedeki Kovid-19 vaka sayısının 77'ye yükseldiği duyuruldu.
İsrail'in kanal 12 televizyonunda yer alan haberde, El-Al'ın Kovid-19 nedeniyle 6 bin 300 çalışanından 4 binine gelecek hafta ücretsiz izin vereceği belirtildi.
İznin süresine ilişkin bilgi verilmedi.
El-Al'ın 650 pilotundan 600'nün de ücretsiz izin verilecek şirket çalışanları arasında yer aldığı ifade edildi.
Şirket daha önce de Kovid-19 sebebiyle bazı yurt dışı seferlerini azaltma kararı almıştı.
- Vaka sayısı 77'ye yükseldi
Öte yandan Sağlık Bakanlığı, ülkedeki Kovid-19 vaka sayısının 77'ye yükseldiğini duyurdu.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, isimleri paylaşılmayan 7 İsraillide daha Kovid-19 tespit edildiği belirtildi.
Virüse yakalananların arasında 2 İsrail askerinin de yer aldığı kaydedildi.
Tel Aviv yönetimi, Kovid-19 nedeniyle ülkeye gelen İsraillilerin ve yabancıların 14 gün boyunca karantinada kalmalarını kararlaştırmıştı.
İsrail'e gelen yabancılar karantina altında kalacakları bir adres gösteremezlerse ülkeye alınmayacak. Bu uygulama, yarın yürürlüğe girecek.