İsrail hava yolu El-Al, koronavirüs nedeniyle 4 bin çalışanını ücretsiz izne ayıracak - Son Dakika
Son Dakika Güncel İsrail hava yolu El-Al, koronavirüs nedeniyle 4 bin çalışanını ücretsiz izne ayıracak - Son Dakika

İsrail hava yolu El-Al, koronavirüs nedeniyle 4 bin çalışanını ücretsiz izne ayıracak

6 saat önce

İsrail'in hava yolu şirketi El-Al'ın, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sebebiyle talebin azalması üzerine çalışanlarının büyük bölümünü ücretsiz izne ayıracağı bildirilirken, ülkedeki Kovid-19 vaka sayısının 77'ye yükseldiği duyuruldu.

İsrail hava yolu El-Al, koronavirüs nedeniyle 4 bin çalışanını ücretsiz izne ayıracak, System.String[]

İsrail'in hava yolu şirketi El-Al'ın, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sebebiyle talebin azalması üzerine çalışanlarının büyük bölümünü ücretsiz izne ayıracağı bildirilirken, ülkedeki Kovid-19 vaka sayısının 77'ye yükseldiği duyuruldu.

İsrail'in kanal 12 televizyonunda yer alan haberde, El-Al'ın Kovid-19 nedeniyle 6 bin 300 çalışanından 4 binine gelecek hafta ücretsiz izin vereceği belirtildi.

İznin süresine ilişkin bilgi verilmedi.

El-Al'ın 650 pilotundan 600'nün de ücretsiz izin verilecek şirket çalışanları arasında yer aldığı ifade edildi.

Şirket daha önce de Kovid-19 sebebiyle bazı yurt dışı seferlerini azaltma kararı almıştı.

- Vaka sayısı 77'ye yükseldi

Öte yandan Sağlık Bakanlığı, ülkedeki Kovid-19 vaka sayısının 77'ye yükseldiğini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, isimleri paylaşılmayan 7 İsraillide daha Kovid-19 tespit edildiği belirtildi.

Virüse yakalananların arasında 2 İsrail askerinin de yer aldığı kaydedildi.

Tel Aviv yönetimi, Kovid-19 nedeniyle ülkeye gelen İsraillilerin ve yabancıların 14 gün boyunca karantinada kalmalarını kararlaştırmıştı.

İsrail'e gelen yabancılar karantina altında kalacakları bir adres gösteremezlerse ülkeye alınmayacak. Bu uygulama, yarın yürürlüğe girecek.

İsrail, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.03.2020 07:02 Kaynak: AA
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