İsrail helyum gazlı balon atıldığı için Gazze'ye kapsamlı deniz ablukası kararı aldı
1 saat önce
İsrail ordusu, helyum gazıyla şişirilmiş balon atılmasını gerekçe göstererek Gazze Şeridi üzerinde kapsamlı deniz ablukası uygulama kararı aldı.
İsrail
Haber Yayın Tarihi : 13.06.2019 10:53
ordusu, helyum gazıyla şişirilmiş balon atılmasını gerekçe göstererek Gazze
Şeridi üzerinde kapsamlı deniz ablukası uygulama kararı aldı. Ordudan yapılan yazılı açıklamada kapsamlı deniz ablukasının ikinci bir emre kadar yürürlükte kalacağı belirtildi.
İsrail yönetimi salı günü, abluka altındaki Gazze Şeridi'nde balık avlama mesafesini 10 deniz milinden 6 mile düşürmüştü. Gazze'de yaklaşık 4 bin kişi balıkçılık yaparak 50 bin kişinin geçimini sağlıyor.
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