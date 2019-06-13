Son Dakika Haberleri: İsrail helyum gazlı balon atıldığı için Gazze'ye kapsamlı deniz ablukası kararı aldı
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İsrail helyum gazlı balon atıldığı için Gazze'ye kapsamlı deniz ablukası kararı aldı

1 saat önce

İsrail ordusu, helyum gazıyla şişirilmiş balon atılmasını gerekçe göstererek Gazze Şeridi üzerinde kapsamlı deniz ablukası uygulama kararı aldı.

İsrail helyum gazlı balon atıldığı için Gazze'ye kapsamlı deniz ablukası kararı aldı, System.String[]
İsrail ordusu, helyum gazıyla şişirilmiş balon atılmasını gerekçe göstererek Gazze Şeridi üzerinde kapsamlı deniz ablukası uygulama kararı aldı. Ordudan yapılan yazılı açıklamada kapsamlı deniz ablukasının ikinci bir emre kadar yürürlükte kalacağı belirtildi.

İsrail yönetimi salı günü, abluka altındaki Gazze Şeridi'nde balık avlama mesafesini 10 deniz milinden 6 mile düşürmüştü. Gazze'de yaklaşık 4 bin kişi balıkçılık yaparak 50 bin kişinin geçimini sağlıyor.
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Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi : 13.06.2019 10:53 
Dünya
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