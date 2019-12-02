Son Dakika Haberleri: İsrail heyeti, Körfez ülkeleriyle "saldırmazlık anlaşması" için ABD'de
Son Dakika Güncel İsrail heyeti, Körfez ülkeleriyle 'saldırmazlık anlaşması' için ABD'de - Son Dakika

İsrail heyeti, Körfez ülkeleriyle "saldırmazlık anlaşması" için ABD'de

6 saat önce

İsrail'den bir heyet, Körfez ülkeleriyle "saldırmazlık anlaşması"na varmak üzere ABD'nin başkenti Washington'a gitti.

İsrail heyeti, Körfez ülkeleriyle

İsrail'den bir heyet, Körfez ülkeleriyle "saldırmazlık anlaşması"na varmak üzere ABD'nin başkenti Washington'a gitti.

İsrail ordu radyosuna konuşan Dışişleri Bakanı Israel Katz, " Dışişleri Bakanlığı, Adalet Bakanlığı, Ulusal Güvenlik Konseyi ve ordudan temsilcilerin bulunduğu" heyetin ABD'ye ulaştığını söyledi.

Katz, söz konusu heyetin, İsrail ve Körfez ülkeleri arasında saldırmazlık anlaşmasına varmak için görüşmeler yapacağını kaydetti.

Dışişleri Bakanı Katz, görüşmelere kimlerin katılacağına dair ise bilgi vermedi.

İsrail'in Kanal 12 televizyonunda ekim ayında yer alan bir haberde, Tel Aviv yönetiminin "saldırmazlık anlaşması" imzalamak için bazı Körfez ülkeleriyle müzakere yürüttüğü ileri sürülmüştü.

Anlaşma girişiminin İsrail'den geldiği, Dışişleri Bakanı Katz'ın eylül ayında ABD'nin New York kentinde düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kuruluna katıldığı sırada birçok Körfez ülkesinin Dışişleri Bakanıyla bu konuyu görüştüğü öne sürülmüştü.

Tel Aviv yönetiminin, Ürdün ve Mısır dışında herhangi bir Arap ülkesiyle resmi diplomatik ilişkisi bulunmuyor.

Son dönemde ise başta Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) olmak üzere birçok Körfez ülkesinin, İsrail ile kültürel ve sportif faaliyetler aracılığıyla yakınlaşması dikkati çekiyor.

Amerika Birleşik Devletleri, İsrail, Körfez, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.12.2019 11:16 Kaynak: AA
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