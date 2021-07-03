İsrail, Hint Okyanusu'nda İsrailli iş insanına ait gemiye düzenlenen saldırıyla ilgili İran'ı suçladı - Son Dakika

Lübnan Hizbullahı'na yakınlığıyla bilinen El-Meyadin televizyonu, Hint Okyanusu'nda İsrail'e ait bir ticari geminin saldırıya uğradığını ve gemide yangın çıktığını aktarmıştı.

Geminin mürettebatı arasında İsrail vatandaşının bulunmadığı ve saldırıda yaralanan olmadığı dile getirildi.

İsrail Savunma Bakanlığından adları açıklanmayan yetkililer, Haaretz gazetesine yaptıkları açıklamada, İsrailli iş insanına ait gemiye düzenlenen saldırının arkasında İran'ın olduğuna inandıklarını ifade etti.

İsrail 'in, Hint Okyanusu'nda bugün ülkeye ait bir ticari gemiye düzenlenen saldırıyla ilgili olarak İran 'ı suçladığı bildirildi.

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