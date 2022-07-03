İsrail'in geçici Başbakanı Yair Lapid yaptığı açıklamada, " Gazze 'den Tahran 'a, Lübnan 'dan Suriye 'ye bizim sonumuzu bekleyen herkese şunu söylüyorum; bizi test etmeyin. İsrail gücünü her tehdide, her düşmana karşı kullanmayı biliyor" dedi. - TEL AVİV

Kaynak: İHA

İhlas Haber Ajansı, Akdeniz, İsrail, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › İsrail: 'Hizbullah'a ait Akdeniz gaz platformunu hedef alan İHA'lar vuruldu' - Son Dakika

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