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İsrail, Hizbullah'a ait bir İHA'yı düşürdüğünü iddia etti - Son Dakika

İsrail, Hizbullah'a ait bir İHA'yı düşürdüğünü iddia etti

17.02.2022 20:42
İsrail, Hizbullah'a ait bir İHA'yı düşürdüğünü iddia etti

İsrail ordusu, Lübnan sınırında Hizbullah'a ait bir insansız hava aracını (İHA) düşürdüğünü öne sürdü.

İsrail ordusu, Lübnan sınırında Hizbullah'a ait bir insansız hava aracını (İHA) düşürdüğünü öne sürdü.

Ordudan yapılan yazılı açıklamada, Lübnan hava sahasından İsrail hava sahasına giren Hizbullah'a ait İHA'nın olayın başından itibaren hava kontrol güçleri tarafından takip edildiği belirtildi.

Ordu güçlerinin İHA'yı düşürdüğü aktarılan açıklamada, İsrail ordusunun ülke egemenliğinin ihlal edilmesini engellemek için çalışmaya devam edeceği kaydedildi.

Lübnan Hizbullahı henüz olaya ilişkin açıklama yapmadı.

Hizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrallah dün uzun bir süredir İHA ürettiklerini açıklamıştı.

İsrail Kamu Yayın Kuruluşunun (KAN) dün yayınladığı haberine göre, Savunma Bakanlığı, İran'ın İHA'lı olası bir saldırısına hazırlık yapıyor.

Haberde, bunun İsrail'in ABD güçlerinin Yemen'deki Husi isyancılara ve İran'la bağlantılı terör örgütlerine karşı yürüttüğü saldırılara yardım ettiği yönünde İranlı yetkililer tarafından ortaya atılan iddialardan kaynaklandığı kaydedilmişti.

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İhlas Haber Ajansı, Hizbullah, Lübnan, İsrail, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İsrail, Hizbullah'a ait bir İHA'yı düşürdüğünü iddia etti - Son Dakika


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