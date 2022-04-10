İsrail hükümeti, Batı Şeria'nın kuzeyinde 40 kilometre duvar inşaatını onayladı - Son Dakika
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İsrail hükümeti, Batı Şeria'nın kuzeyinde 40 kilometre duvar inşaatını onayladı

10.04.2022 22:22
İsrail hükümeti, Batı Şeria'nın kuzeyinde 40 kilometre duvar inşaatını onayladı

İsrail hükümeti, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde 40 kilometre uzunluğunda duvar inşa edilmesi için yaklaşık 110 milyon dolarlık bütçeye onay verdi.

İsrail hükümeti, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde 40 kilometre uzunluğunda duvar inşa edilmesi için yaklaşık 110 milyon dolarlık bütçeye onay verdi.

Hükümetten yapılan yazılı açıklamada, Başbakan Naftali Bennett ve kabine üyelerinin, İsrail'de son dönemde düzenlenen silahlı saldırılar ve güvenlik güçlerinin çalışmalarını görüştüğü belirtildi.

Yapılan toplantıda İsrail Savunma Bakanı Benny Gantz'ın sunduğu teklifin kabul edildiği aktarılan açıklamada, Batı Şeria boyunca uzanan güvenlik (ayrım) duvarındaki tel çitle ayrılmış bölümü de içerecek şekilde 40 kilometrelik alanda güvenlik duvarı inşa edilmesi için 110 milyon dolarlık bütçeyi, kabinenin oy birliğiyle onayladığı bildirildi.

İsrail'de son üç hafta içinde 14 İsraillinin hayatını kaybettiği dört saldırı düzenlenmişti.

Başkent Tel Aviv'de 7 Nisan'da düzenlenen silahlı saldırıda 3 kişi hayatını kaybetmiş, 10 kişi yaralanmıştı. İsrail polisi, olayın faili olduğu iddia edilen Filistinli gencin etkisiz hale getirildiğini duyurmuştu.

Tel Aviv'deki iki saldırıyı gerçekleştiren Filistinlilerin, Batı Şeria'nın kuzeyindeki Cenin kentinden geldikleri ve ayrım duvarındaki "temas noktası" diye isimlendirilen tel çitlerin bulunduğu bölümden geçtiğinin tespit edildiği bildirilmişti.

İsrail ordusu, "temas noktası" ismi verilen bu noktalara takviye birlikler gönderdiğini duyurmuştu.

İşgal altındaki Batı Şeria ile Kudüs arasında 2003 yılında inşaatına başlanan yaklaşık 700 kilometre uzunluğunda ve bazı yerlerde yüksekliği 5 metreyi bulan beton duvar boyunca çok sayıda İsrail askeri kontrol noktası bulunuyor.

Ancak bu güvenlik duvarının çitle çevrili zayıf bazı bölümleri, İsrail'de kaçak işçi olarak çalışmak isteyen Filistinliler tarafından kullanılıyor.

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Batı Şeria, Başbakan, İsrail, İşgal, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İsrail hükümeti, Batı Şeria'nın kuzeyinde 40 kilometre duvar inşaatını onayladı - Son Dakika


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