Üye Girişi
İsrail hükümeti çatışmaların yaşandığı Etiyopya'dan 5 bin Yahudi'yi ülkeye getirmeye hazırlanıyor - Son Dakika

İsrail hükümeti çatışmaların yaşandığı Etiyopya'dan 5 bin Yahudi'yi ülkeye getirmeye hazırlanıyor

09.11.2021 18:22
İsrail hükümeti çatışmaların yaşandığı Etiyopya'dan 5 bin Yahudi'yi ülkeye getirmeye hazırlanıyor

İsrail hükümeti çatışmaların yaşandığı Etiyopya'dan 5 bin Yahudi'yi ülkeye getirmek için hazırlıklara başlarken yıl içinde İsrail'e tahliye edilen bazı Etiyopyalıların gerçekten Yahudi olup olmadığı konusunda tartışma yaşanıyor.

İsrail hükümeti çatışmaların yaşandığı Etiyopya'dan 5 bin Yahudi'yi ülkeye getirmek için hazırlıklara başlarken yıl içinde İsrail'e tahliye edilen bazı Etiyopyalıların gerçekten Yahudi olup olmadığı konusunda tartışma yaşanıyor.

İsrail basınına göre, İçişleri Bakanı Ayalet Şaked ile Etiyopya asıllı Aliyah (Yahudi göçü) ve Entegrasyon Bakanı Pnina Tamano-Shata, çatışmaların yaşandığı Etiyopya'nın başkenti Addis Ababa'ya sığınan 5 bin kadar Yahudi'nin ülkeye getirilmesinin hızlandırılmasında anlaştı.

Haberlerde, Entegrasyon Bakanı Tamano-Shata'nın söz konusu Yahudilerin getirilmesi konusunda adım atılmazsa hükümetten istifa edeceği belirtildi.

Öte yandan İsrail basınına sızan, Ulusal Güvenlik Konseyinin hazırladığı gizli raporda, Etiyopya'daki Yahudilerin "gerçekten Yahudi olup olmadıkları ve Etiyopya'daki tehlike boyutuna yönelik şüphelerin bulunduğu" bilgisi yer aldı. Raporda, bu kişilerin yeterli araştırma yapılmadan İsrail'e getirilmelerinin demografik bir hata olabileceğine ve operasyonun Etiyopya makamlarıyla gerilime yol açabileceğine işaret edildi.

Haaretz gazetesi, İsrail'in bu yıl başında onlarca Yahudi Etiyopyalıyı ülkeye getirdiğini, ancak İçişleri Bakanlığının söz konusu göçmenlerin Yahudi kimliğinden ve çatışmalar karşısında tehdit altında olup olmadığından şüphelendiğini yazdı.

İsrail hükümetinin Etiyopyalı Yahudileri ülkeye getirme planı

İsrail hükümeti 2020'de Yahudi dönüşü kanunu çerçevesinde Etiyopyalı 2 bin Yahudi'yi ülkeye getirme planını onaylamıştı.

Plan uyarınca Etiyopyalı Yahudilerin 2020 sonu ile 2021'in başında ülkeye getirileceği kaydedilmişti.

İsrail'deki Etiyopya asıllı Yahudilerin sayısı 140 bini geçiyor. 1984 ve 1991 yıllarında yaklaşık 80 bin Etiyopyalı Yahudi, İsrail'e göç etmişti. Uzun yıllar dışa kapalı şekilde yaşayan Etiyopyalı Yahudiler, İsrail dini otoriteleri tarafından geç bir dönemde tanınmıştı.

Yahudi olmayan Etiyopyalılar tarafından Amharca "sürgündekiler" ya da "yabancılar" anlamına gelen aşağılayıcı bir kelime olan "Falaşa" ya da "Beta Israel" olarak adlandırılan Etiyopyalı Yahudiler, geçen yıllarda İsrail'de ırkçılık ve ayrımcılığa maruz kaldıkları gerekçesiyle gösteriler düzenlemişti.

Addis Ababa, Etiyopya, Yahudi, İsrail, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İsrail hükümeti çatışmaların yaşandığı Etiyopya'dan 5 bin Yahudi'yi ülkeye getirmeye hazırlanıyor - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Ümit Karan'dan Fatih Terim itirafı: Telefonda konuşurken bile ayağa kalkıyorum 19:17 Ümit Karan'dan Fatih Terim itirafı: Telefonda konuşurken bile ayağa kalkıyorum Malatya'da iki katlı binanın çökme anı kamerada! Toz kaplayan alandan, halk canını kurtarmak için kaçıştı 19:00 Malatya'da iki katlı binanın çökme anı kamerada! Toz kaplayan alandan, halk canını kurtarmak için kaçıştı Nefes almakta zorluk çeken Ivana Sert'in Covid testi pozitif çıktı 18:05 Nefes almakta zorluk çeken Ivana Sert'in Covid testi pozitif çıktı
Korona olan Hakan Ural'dan üzücü haber: Durumu ağırlaştı, yoğun bakıma alındı 17:54 Korona olan Hakan Ural'dan üzücü haber: Durumu ağırlaştı, yoğun bakıma alındı Asgari ücretlilere Bakan Bilgin'den söz: İnsanlarımızı gülümsetecek bir rakama ulaşacağız 17:38 Asgari ücretlilere Bakan Bilgin'den söz: İnsanlarımızı gülümsetecek bir rakama ulaşacağız Son Dakika: Malatya'da tadilat yapılan 2 katlı bir binada göçük! Enkaz altında kalan insanlar var 17:19 Son Dakika: Malatya'da tadilat yapılan 2 katlı bir binada göçük! Enkaz altında kalan insanlar var
Eda Ece, sosyal medya hesabından 16:10 Eda Ece, sosyal medya hesabından "Kocam ve sevgilisi" notuyla fotoğraf paylaştı Şehit yakınından Akşener'e yanıt: O adresle hiçbir ilgim yok 15:09 Şehit yakınından Akşener'e yanıt: O adresle hiçbir ilgim yok

Son Dakika Haberleri
18:59 Malatya'da iki katlı binanın çökme anı kamerada! Toz kaplayan alandan, halk canını kurtarmak için kaçıştı
18:50 Okulda kalorifer borusuna asılı olarak bulunan öğretmenin ölümünde ilginç detay! Süper Lig ekibinde oynamış
18:24 Mesut Özil bombayı patlatabilir! Resmi teklif için İstanbul'a geldiler
18:23 Malatya'da yıkılan binanın çökmeden önceki görüntüsüne ulaşıldı
18:05 Nefes almakta zorluk çeken Ivana Sert'in Covid testi pozitif çıktı
18:02 Cristiano Ronaldo Manchester United'dan ayrılmak istiyor! Yönetim ne yapacağını bilemez halde
17:53 Korona olan Hakan Ural'dan üzücü haber: Durumu ağırlaştı, yoğun bakıma alındı
17:45 Ticaret Bakanlığı, gümrükte el konulan araçları satışa çıkardı! Fiyatlar 65-70 bin lira arasında değişiyor
17:38 Asgari ücretlilere Bakan Bilgin'den söz: İnsanlarımızı gülümsetecek bir rakama ulaşacağız
17:31 Malatya'da çöken bina ile ilgili feci iddia: Tadilat sırasında kolonu kesildi
Şehit Eren Bülbül'ün annesinden İYİ Partili Türkkan'a ve Meral Akşener'e sert tepki: Yazıklar olsun Şehit Eren Bülbül'ün annesinden İYİ Partili Türkkan'a ve Meral Akşener'e sert tepki: Yazıklar olsun         
19:22
Tosuncuk'un ağabeyi Fatih Aydın savcıya 5 kişinin ismini söyledi Tosuncuk'un ağabeyi Fatih Aydın savcıya 5 kişinin ismini söyledi         
19:06
Okulda kalorifer borusuna asılı olarak bulunan öğretmenin ölümünde ilginç detay! Süper Lig ekibinde oynamış Okulda kalorifer borusuna asılı olarak bulunan öğretmenin ölümünde ilginç detay! Süper Lig ekibinde oynamış         
18:50
Cristiano Ronaldo Manchester United'dan ayrılmak istiyor! Yönetim ne yapacağını bilemez halde Cristiano Ronaldo Manchester United'dan ayrılmak istiyor! Yönetim ne yapacağını bilemez halde         
18:02
Ticaret Bakanlığı, gümrükte el konulan araçları satışa çıkardı! Fiyatlar 65-70 bin lira arasında değişiyor Ticaret Bakanlığı, gümrükte el konulan araçları satışa çıkardı! Fiyatlar 65-70 bin lira arasında değişiyor         
17:45
Malatya'da çöken bina ile ilgili feci iddia: Tadilat sırasında kolonu kesildi Malatya'da çöken bina ile ilgili feci iddia: Tadilat sırasında kolonu kesildi         
17:32
Koronavirüs aşı merkezine çevrilen geneleve gidenler arasında bir Türk var Koronavirüs aşı merkezine çevrilen geneleve gidenler arasında bir Türk var         
16:41
Fatih Altaylı TOGG'la ilgili yazdı! Rakam doğruysa yerli otomobil birçok kişi için hayal olur Fatih Altaylı TOGG'la ilgili yazdı! Rakam doğruysa yerli otomobil birçok kişi için hayal olur         
16:07
Tapu memurlarının dikkati sonucu 15 milyon liralık dolandırıcılık engellendi Tapu memurlarının dikkati sonucu 15 milyon liralık dolandırıcılık engellendi         
14:04
Milli sporcu Suat Akyol, falezlerden atlayarak yaşamına son verdi Milli sporcu Suat Akyol, falezlerden atlayarak yaşamına son verdi         
13:44
Dünya bunu konuşuyor Dünya bunu konuşuyor "Mars'ta doğdum" diyen çocuğun anlattıkları ürküttü         
13:40
Güzel manken Ece Gürsel'den Güzel manken Ece Gürsel'den "Evlilik dışı çocuk yapar mısın?" sorusuna çok net cevap         
13:26
Giyim tarzını beğenmediği 14 yaşındaki kızını vurması için tetikçi tuttu Giyim tarzını beğenmediği 14 yaşındaki kızını vurması için tetikçi tuttu         
12:23
Meteoroloji uyardı! Sıcaklıklar 12 derece birden düşecek, etkili kar yağışı bekleniyor Meteoroloji uyardı! Sıcaklıklar 12 derece birden düşecek, etkili kar yağışı bekleniyor         
08:00
Türkiye'nin olası operasyonu teröristleri köşeye sıkıştırdı! Türkiye'nin olası operasyonu teröristleri köşeye sıkıştırdı!         
07:43
TRT payı ve Enerji Fonu kesintileri kaldırılıyor! İşte elektrik faturalarına yansıyacak yeni miktar TRT payı ve Enerji Fonu kesintileri kaldırılıyor! İşte elektrik faturalarına yansıyacak yeni miktar         
21:59
Türkiye'nin iki giyim devinde skandal görüntüler: Zam yaptıkları ürünleri indirimli diye satışa çıkardılar Türkiye'nin iki giyim devinde skandal görüntüler: Zam yaptıkları ürünleri indirimli diye satışa çıkardılar         
16:01
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.11.2021 19:27:55. #1.11#
SON DAKİKA: İsrail hükümeti çatışmaların yaşandığı Etiyopya'dan 5 bin Yahudi'yi ülkeye getirmeye hazırlanıyor - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement