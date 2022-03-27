İsrail hükümeti, Negev'de 5 yeni yerleşim birimi inşasını onayladı - Son Dakika
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İsrail hükümeti, Negev'de 5 yeni yerleşim birimi inşasını onayladı

27.03.2022 16:43
İsrail hükümeti, Negev'de 5 yeni yerleşim birimi inşasını onayladı

İsrail hükümetinin ülkenin güneyindeki Necef (Negev) Çölü bölgesinde 5 yeni yerleşim birimi inşasını onayladığı belirtildi.

İsrail hükümetinin ülkenin güneyindeki Necef (Negev) Çölü bölgesinde 5 yeni yerleşim birimi inşasını onayladığı belirtildi.

Yediot Ahronot gazetesinin haberine göre, haftalık kabine toplantısının gündem maddelerinden biri Necef'te (Negev) 5 yeni yerleşim birimi inşasıydı.

İsrail Başbakanı Naftali Bennett, İçişleri Bakanı Ayelet Şaked, İsrail İskan ve İnşa Bakanı Ze'ev Elkin tarafından sunulan öneri Bakanlar Kurulunca onaylandı.

Başbakan Bennett, kararın bölge sakinlerinin tamamı için önemli bir adım ve ülkenin uzun yıllardır ihmal edilen kırsal bölümündeki düzenleme sürecinin bir parçası olduğunu söyledi.

Bennett, Necef'in ülke sınırları dışında bir bölge olmadığını, hem kaynaklar hem yönetim açısından İsrail'in bulunduğu bir yer olduğunu savundu.

İsrail Başbakanı, ocak ayının sonlarında yaptığı bir açıklamada, İsrail'in Necef'teki Arap vatandaşları üzerinde kendi kontrolünü dayatma konusunda yetersiz olduğunu ifade etmişti.

Necef bölgesi

Necef bölgesindeki Arap köylerine elektrik ve su gibi hayati altyapı hizmetlerini sunmayan İsrail, bölgede yaşayan Filistinli bedevilerin arazi mülkiyetini de tanımıyor.

Necef Çölü'nde tamamı Filistinli bedevi 85 bin kişinin yaşadığı 38 Arap köyü bulunuyor.

Filistin kaynaklarına göre, İsrail bugüne kadar 220 bin İsrail vatandaşı Filistinlinin yaşadığı 12 milyon dönümlük Necef Çölü'nün 11 milyon dönümüne el koydu.

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Togo Cumhuriyeti, Naftali Bennett, İsrail, Arap, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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