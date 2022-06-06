İsrail hükümeti "Yahudi yerleşimci yasasının uzatılması" sınavını veriyor - Son Dakika
Üye Girişi

İsrail hükümeti "Yahudi yerleşimci yasasının uzatılması" sınavını veriyor

06.06.2022 18:33
İsrail hükümeti "Yahudi yerleşimci yasasının uzatılması" sınavını veriyor

İsrail'de koalisyon hükümeti, işgal altındaki Batı Şeria'da bulunan Yahudi yerleşim birimlerinde yaşayanlara İsrail yasalarının uygulanması yönündeki kararı uzatmaya çalışıyor.

İsrail'de koalisyon hükümeti, işgal altındaki Batı Şeria'da bulunan Yahudi yerleşim birimlerinde yaşayanlara İsrail yasalarının uygulanması yönündeki kararı uzatmaya çalışıyor.

Batı Şeria'da Filistinlilerin yaşadığı bölgede askeri hukuk uygulanırken, İsrail Meclisinin süreli kararlarıyla Yahudi yerleşim birimlerinin bulunduğu bölgede ise İsrail'in sivil kanunları uygulanıyor.

Hükümete destek veren milletvekillerinin bir kısmının kararın uzatılması için yapılacak oylamadaki tavrının net olmadığı, sonucun koalisyon hükümetini etkileyebileceği belirtiliyor.

İsrail Kamu Yayın Kuruluşunun (KAN) haberinde, çoğunluk sağlanamaması nedeniyle oylamanın birkaç defa ertelendiği hatırlatılarak, "Koalisyon hükümeti kaderini belirleyecek yeni bir sınavla karşı karşıya" ifadelerine yer verildi.

Times of Israel gazetesinin haberine göre, ilk kez 1967'de Altı Gün Savaşı'nın ardından yürürlüğe giren yasayla, işgal altındaki Batı Şeria'da yaşayan İsrail vatandaşlarının "İsrail'de yaşıyor gibi muamelesi görmesi" sağlanıyor.

Son olarak 2017'de yürürlüğe giren ve 5 yılda bir yenilenmesi gereken Yahudi yerleşimci yasasının süresi haziran ayının sonu itibarıyla doluyor.

YORUMLAR
500
İsrail'in 'askerlerine ateş açtığı' iddiasıyla 6 yıl tutukladığı Ürdünlü tahliye edildi İsrail'in 'askerlerine ateş açtığı' iddiasıyla 6 yıl tutukladığı Ürdünlü tahliye edildi BM: İsrail 2022'de Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 300 evi yıktı BM: İsrail 2022'de Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 300 evi yıktı
Kaynak: AA

Batı Şeria, İsrail, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail hükümeti 'Yahudi yerleşimci yasasının uzatılması' sınavını veriyor - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
18:19 Kabine Toplantısı sonrası açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu iktidar faiz artırmayacak, düşürmeye devam edecek
18:13 Cinsel ilişki görüntülerinin servis edilmesi sonrası meslek hayatını bitiren Ali Kırca yıllar sonra ortaya çıktı
18:06 Otobüste kadının fotoğraflarını çeken adamın ilk ifadesi ortaya çıktı: Telefonum bozuk, bazen kendi kendine fotoğraf çekiyor
17:57 Rögar kapağını açan işçiler, çıkan yüzlerce böcek nedeniyle zor anlar yaşadı
17:49 Merih Demiral'a dünyanın en zengin kulübü talip oldu
17:39 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan merakla beklenen Kabine toplantısı sonrası 3600 ek gösterge açıklaması
17:16 Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekat bölgelerinde saldırı hazırlığındaki 11 1 terörist etkisiz hale getirildi
17:08 Bir dönem Fenerbahçe'de oynayan Bruno Alves, aktif kariyerini noktaladı
16:37 Kadro dışı kalma hali devam eden Mesut Özil, resti çekti! Sözleşmesindeki kritik maddeyi devreye sokuyor
16:30 Aydemir Akbaş Galatasaray-Barcelona maçında İspanyol spikere saldırdığını itiraf etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.06.2022 18:39:59. #1.11#
SON DAKİKA: İsrail hükümeti "Yahudi yerleşimci yasasının uzatılması" sınavını veriyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement