İsrail hükümeti, Yunanistan ve GKRY ile imzalanan doğal gaz boru hattı anlaşmasını onayladı - Son Dakika

İsrail hükümeti, Yunanistan ve GKRY ile imzalanan doğal gaz boru hattı anlaşmasını onayladı

İsrail hükümeti, Doğu Akdeniz gazını Avrupa'ya ulaştırmayı hedefleyen, Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) ile imzaladığı Doğu Akdeniz Doğalgaz Boru Hattı (East-Med) projesi anlaşmasını onayladı.

İsrail hükümeti, Doğu Akdeniz gazını Avrupa'ya ulaştırmayı hedefleyen, Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) ile imzaladığı Doğu Akdeniz Doğalgaz Boru Hattı (East-Med) projesi anlaşmasını onayladı.

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İsrail Enerji Bakanlığından yazılı açıklamada, hükümetin, Doğu Akdeniz doğal gaz boru hattının inşası için ocak ayında Yunanistan ve GKRY ile imzalanan anlaşmayı onayladığı bildirildi.

Enerji Bakanı Yuval Steinitz da hükümetin anlaşmaya onay vermesine ilişkin değerlendirmesinde, bunun, İsrail'in enerji ihraç eden ülke haline gelmesi için önemli bir adım olduğunu söyledi.

7 yılda bitirilmesi hedefleniyor

İsrail, Yunanistan ve GKRY, Doğu Akdeniz doğalgazının, Akdeniz altında yapılacak boru hattıyla Avrupa'ya ulaştırılmasını hedefleyen projenin anlaşmasını 2 Ocak'ta Atina'da imzalamıştı.

Söz konusu projenin 6 ila 7 yılda tamamlanması ve yaklaşık 7 milyar dolara mal olması bekleniyor.

Avrupa Birliği (AB) tarafından desteklenen projeler arasında da yer alan boru hattının inşaatında, teknik ve finansal güçlüklerle karşılaşılacağı belirtiliyor.

Yıllık 20 milyar metreküplük kapasiteye sahip olacak hattın, 3,5 kilometre derinliğe inmesi ve 2 bin 100 kilometre uzunluğunda olması öngörülüyor.

Uzmanlara göre hattın, yalnızca İsrail'de keşfi yapılmış gaz rezervlerinden elde edilecek doğalgaz ile doldurulması mümkün görünmüyor. Boru hattına Mısır gazının eklenmesi durumunda bile, projenin sürdürülebilir olması için bölgede yeni keşiflerin yapılması gerektiği ifade ediliyor.

Doğu Akdeniz, Yunanistan, İsrail, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.07.2020 17:07 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İsrail hükümeti, Yunanistan ve GKRY ile imzalanan doğal gaz boru hattı anlaşmasını onayladı - Son Dakika
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