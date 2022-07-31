İsrail, Ürdün sınırında ortak sanayi bölgesi kurulmasına yönelik projeyi hızlandırma kararı aldı - Son Dakika
Üye Girişi

İsrail, Ürdün sınırında ortak sanayi bölgesi kurulmasına yönelik projeyi hızlandırma kararı aldı

31.07.2022 18:55
İsrail, Ürdün sınırında ortak sanayi bölgesi kurulmasına yönelik projeyi hızlandırma kararı aldı

İsrail hükümetinin Ürdün sınırında iki ülke arasında ortak sanayi bölgesi kurulmasına yönelik projeyi hızlandırma kararı aldığı bildirildi.

İsrail hükümetinin Ürdün sınırında iki ülke arasında ortak sanayi bölgesi kurulmasına yönelik projeyi hızlandırma kararı aldığı bildirildi.

İsrail'in Kanal 14 televizyonunda yer alan haberde, İsrail Başbakanı Yair Lapid'in haftalık kabine toplantısında yaptığı konuşmanın detaylarına yer verildi.

Lapid, İsrail ve Ürdün sınırında yer alacak ortak sanayi bölgesinin iki ülke iş adamlarının doğrudan iletişim kurmasına ve ticaret, teknoloji, sanayi alanlarında ortak projeler geliştirmesine imkan sağlayacağını kaydetti.

Ürdün Kralı 2. Abdullah ile geçen hafta yaptığı görüşmede söz konusu projenin nihai detaylarının kesinleştiğini aktaran Lapid, projenin "iki ülkeye de istihdam yaratacak, ekonomik ve siyasi ilişkileri güçlendirecek, barış ve dostluğu derinleştirecek bir girişim" olduğunu ifade etti.

Lapid ayrıca, söz konusu proje hakkında, "Ürdün ile imzalanan barış anlaşmasından 28 yıl sonra, iki ülke arasındaki iyi komşuluk ilişkilerini bir adım daha ileriye taşıyoruz. Bu, bölgenin kalkınmasına ve güçlenmesine önemli katkı sağlayacak bir atılımdır." değerlendirmesinde bulundu.

Kanal 14'ün haberinde, İsrail hükümetinin, İsrail Bölgesel İşbirliği Bakanı Issawi Frej'in, Bevvabetü'l Ürdün ismini taşıyan söz konusu ortak sanayi bölgesi projesinin hayata geçirilmesini hızlandırma teklifini onayladığı belirtildi.

Ürdün makamlarından ise konuya ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

Ürdün Kralı 2. Abdullah ile İsrail Başbakanı Lapid, 27 Temmuz'da başkent Amman'daki Huseyniye Sarayı'nda bir araya gelmişti.

YORUMLAR
500
Hizbullah: İsrail için gaz araması yapan 3 sondaj gemisi görüntülendi Hizbullah: İsrail için gaz araması yapan 3 sondaj gemisi görüntülendi İsrail ve Ürdün arasındaki Ürdün Geçidi projesi hızlandırılıyor İsrail ve Ürdün arasındaki Ürdün Geçidi projesi hızlandırılıyor
Kaynak: AA

Togo Cumhuriyeti, Yair Lapid, İsrail, Ürdün, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail, Ürdün sınırında ortak sanayi bölgesi kurulmasına yönelik projeyi hızlandırma kararı aldı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
18:34 Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan: Oy oranımız yüzde 9 ile 10,5 arasında
18:04 Yıldız futbolcu Pique, çocuklarının ABD'ye taşınmasına onay vermek için Shakira'ya şart koştu: Önce borcumu öde
17:58 İstanbul Kadıköy'de bir daire için istenen 130 bin TL kira görenleri şoka uğrattı! "Metrobüse yakın" ibaresi manidar karşılandı...
17:34 ABD'de ilk belirtisi ateş olan, toprakta bulunan bir bakteri türünün ölümcül olduğu ortaya çıktı
17:33 "Takımdan ayrılacak" denilen Cristiano Ronaldo, Manchester United'ın yapacağı hazırlık maçında ilk 11'de yer aldı
17:01 Beşiktaş'tan ayrılan Hırvat defans oyuncusu Domagoj Vida, Yunan ekibi AEK Atina'ya transfer oldu
16:37 Bakan Kurum, 81 ilde hayata geçirilecek TOKİ projesinin net tarihinin gelecek ay duyurulacağını açıkladı
16:26 Tam yiyeceği sırada tostunu kuşa kaptırdı! Genç adam şaşkına döndü
16:22 Beşiktaş taraftarını üzen gelişme! Torino ile anlaşmaya varan Emirhan İlkhan takımdan ayrılıyor
16:08 Ünlü sunucu Zuhal Topal, kızıyla kumsalda "Denizkızı" pozu verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.07.2022 18:55:31. #1.12#
SON DAKİKA: İsrail, Ürdün sınırında ortak sanayi bölgesi kurulmasına yönelik projeyi hızlandırma kararı aldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement