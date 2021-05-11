İsraili At üzerinde protesto ettiler - Son Dakika

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İsraili At üzerinde protesto ettiler

HATAY - İsraili At üzerinde protesto ettiler

Hatay'ın İskenderun ilçesinde İsrail'in Filistinlilere yaptığı zulümün protesto gösterilerine atlarla katılan bir gurup Allah bize atlarla Kudüs'e girmeyi nasip etsin diyerek dua ettiler.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde sivil toplum örgütleri tarafından Anıt meydanında Filistine destek konvoyu düzenlendi. Suriyeli vatandaşlarında destek verdikleri konvoy öncesinde Filistinliler için dua edildi İsrail protesto edildi. Konvoya 12 at ile katılan gurup ise ilginç görüntüler oluşturdu. Konvoyun sağ tarafından sahil bandındaki toprak yolda konvoya destek veren atlı gurup kahrolsun İsrail sloganları attılar. Allah bize atlarla kudüse girmeyi nasip etsin diyen gençler Filistin halkının yanında olduklarını dile getirdiler.