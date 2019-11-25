Son Dakika › Dünya › İsrail'i boykot hareketinde ilk sınır dışı: İnsan Hakları İzleme Örgütü temsilcisi ülkeyi terk etti - Son Dakika Dünya
İsrail'i boykot hareketinde ilk sınır dışı: İnsan Hakları İzleme Örgütü temsilcisi ülkeyi terk etti
6 saat önce
İsrail'in ”Boykot, Yatırımların Geri Çekilmesi” hareketine destek verdiği gerekçesiyle hakkında sınır dışı kararı aldığı İnsan Hakları İzleme Örgütü temsilcisi Omar Shakir ülkeyi terk etti. Shakir, boykot hareketine destek verme suçundan ülkeden sınır dışı edilen ilk kişi oldu.
İsrail'in "Boykot, Yatırımların Geri Çekilmesi" hareketine destek verdiği gerekçesiyle hakkında sınır dışı kararı aldığı İnsan Hakları İzleme Örgütü temsilcisi Omar Shakir ülkeyi terk etti. Shakir, boykot hareketine destek verme suçundan ülkeden sınır dışı edilen ilk kişi oldu.
İsrail istinaf mahkemesinin 17 Nisan'da hakkındaki sınır dışı kararını onayladığı Amerikan vatandaşı Omar Shakir, kendisine tanınan sürenin son gününde ülkeden ayrıldığını twitter üzerinden duyurdu.
Haber Yayın Tarihi: 25.11.2019 09:39
Trump, Bağdadi operasyonunda yaralanan köpeğe plaket ve madalya verdi Esed rejiminin heyeti, "Türkiye'yi kınama" önerisi kabul edilmeyince toplantıyı terk etti Rusya'dan terör örgütü YPG'ye "Esed'e katılın" çağrısı İran'daki benzin zammı protestolarında ölü sayısı 143'e yükseldi