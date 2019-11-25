Son Dakika Haberleri: İsrail'i boykot hareketinde ilk sınır dışı: İnsan Hakları İzleme Örgütü temsilcisi ülkeyi terk etti
Son Dakika Dünya İsrail'i boykot hareketinde ilk sınır dışı: İnsan Hakları İzleme Örgütü temsilcisi ülkeyi terk etti - Son Dakika Dünya

İsrail'i boykot hareketinde ilk sınır dışı: İnsan Hakları İzleme Örgütü temsilcisi ülkeyi terk etti

6 saat önce

İsrail'in ”Boykot, Yatırımların Geri Çekilmesi” hareketine destek verdiği gerekçesiyle hakkında sınır dışı kararı aldığı İnsan Hakları İzleme Örgütü temsilcisi Omar Shakir ülkeyi terk etti. Shakir, boykot hareketine destek verme suçundan ülkeden sınır dışı edilen ilk kişi oldu.

İsrail'i boykot hareketinde ilk sınır dışı: İnsan Hakları İzleme Örgütü temsilcisi ülkeyi terk etti, System.String[]

İsrail'in "Boykot, Yatırımların Geri Çekilmesi" hareketine destek verdiği gerekçesiyle hakkında sınır dışı kararı aldığı İnsan Hakları İzleme Örgütü temsilcisi Omar Shakir ülkeyi terk etti. Shakir, boykot hareketine destek verme suçundan ülkeden sınır dışı edilen ilk kişi oldu.


İsrail istinaf mahkemesinin 17 Nisan'da hakkındaki sınır dışı kararını onayladığı Amerikan vatandaşı Omar Shakir, kendisine tanınan sürenin son gününde ülkeden ayrıldığını twitter üzerinden duyurdu.

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İnsan Hakları İzleme Örgütü, İsrail, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 25.11.2019 09:39 
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