'İsrail'i Kurtaran Mısırlı Ajan' kitabının Arapça yayıncısına 'askeri sırları ifşadan' 5 yıl hapis - Son Dakika
Son Dakika Dünya 'İsrail'i Kurtaran Mısırlı Ajan' kitabının Arapça yayıncısına 'askeri sırları ifşadan' 5 yıl hapis - Son Dakika Dünya

'İsrail'i Kurtaran Mısırlı Ajan' kitabının Arapça yayıncısına 'askeri sırları ifşadan' 5 yıl hapis

6 saat önce

'Melek: İsrail'i Kurtaran Mısırlı Ajan' kitabının Arapça yayıncısı ekim 2018'de çıkarıldığı askeri mahkemece 'yalan haber yaymak' ve 'askeri sırlar ifşa' suçlamalarıyla beş yıl hapse mahkum edildi.

'İsrail'i Kurtaran Mısırlı Ajan' kitabının Arapça yayıncısına 'askeri sırları ifşadan' 5 yıl hapis, System.String[]

Mısır Yüksek Askeri Temyiz Mahkemesi, eski Cumhurbaşkanı Cemal Abdünnasır'ın damadının ajan olarak anlatıldığı 'Melek: İsrail'i Kurtaran Mısırlı Ajan' isimli kitabın Arapça tercümesini yayımlayan Halid Lütfi'nin 'askeri sırları ifşa' suçlamasıyla mahkum edildiği 5 yıl hapis cezasını onadı.


Kahire'deki Tanmia kitabevinin sahibi ve aynı zamanda yayıncı olan Lutfi, 2018'in nisan ayında gözaltına alındı.

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İsrail, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 25.12.2019 07:24 
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