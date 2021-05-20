İsrail'i protesto için bisikletiyle yola çıktı - Son Dakika

İsrail'i protesto için bisikletiyle yola çıktı

20.05.2021 14:14
İsrail'i protesto için bisikletiyle yola çıktı, System.String[]

Çorum'un Osmancık ilçesinde yaşayan Mehmet Derindere, İsrail'in Mescid-i Aksa ve Filistinlilere yönelik saldırılarını protesto etmek amacıyla il il gezmek için bisikletiyle yola çıktı.

Çorum'un Osmancık ilçesinde yaşayan Mehmet Derindere, İsrail'in Mescid-i Aksa ve Filistinlilere yönelik saldırılarını protesto etmek amacıyla il il gezmek için bisikletiyle yola çıktı.

İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırılarına protestolar yurdun dört bir yanında sürüyor. Osmancık ilçesinde yaşayan 66 yaşındaki Mehmet İncedere de, yapılanlara kayıtsız kalmadı. Bisikletiyle yola düşen İncedere, yapılan zulme dikkat çekmek istiyor. Protestosuna Çorum'un ilçelerini gezerek başladığını belirten Derindere "Anadolu uyuma, Yahudi malı kullanma" pankartıyla sosyal mesaj da veriyor.

"İsrail'i protesto için yapıyorum"

Müslümanların ilk kıblesi Mescid-i Aksa'yı yıkıp yerine Süleyman Mabedi kurmak isteyen, Filistinli çocuklara, savunmasız insanlara soykırım uygulayan İsrail'e karşı tek başına yola çıktığını dile getiren Derindere, "Aynı Hz. İbrahim Aleyhisselamın Nemrut'un ateşine atılıp, karıncanın onun ateşini söndürmeye çıktığı gibi ben de Türkiye'yi gezmeye İsrail'i protesto etmek, bütün halkımızı bilgilendirmek ve onları uykudan uyandırmak için yapıyorum. 1900'lü yılların başlarında bizi soğuk su kazanının içine koyup, sonra ateşi yakıp yavaş yavaş uyuşturan bu Siyonist sistemin uykusundan uyanmak için 'Anadolu uyuma Yahudi malı kullanma' diye yola çıktım. Ben mücadeleme yalnız olarak devam ediyorum. Gerekirse bisikletimle, gerekirse otostop yapacağım. Yaşım müsait değil asker olamıyorum, zengin değilim para gönderemiyorum. Onun için bende gezerek mücadelemi vermek istiyorum" dedi.

Bisikletiyle yola çıkan Mehmet Derindere, İsrail aleyhine sloganlar atarak yoluna devam etti. - ÇORUM

İsrail'i protesto için bisikletiyle yola çıktı
İsrail'i protesto için bisikletiyle yola çıktı
İsrail'i protesto için bisikletiyle yola çıktı
İsrail'i protesto için bisikletiyle yola çıktı

Yaşam, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam İsrail'i protesto için bisikletiyle yola çıktı - Son Dakika


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