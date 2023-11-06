 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
İsrail'i protesto için soluğu fast food zincirinde aldı! Bir kutu fareyi yemek bekleyenlerin önüne fırlattı - Son Dakika

İsrail'i protesto için soluğu fast food zincirinde aldı! Bir kutu fareyi yemek bekleyenlerin önüne fırlattı

Son Güncelleme: 06.11.2023 10:02

Gazze'de binlerce Filistinlinin ölümüne neden olan İsrail'e yönelik protestoların merkezi bu kez İstanbul oldu. Merter'de yer alan ünlü bir fast food zincirinin şubesine giden bir şahıs, içinde onlarca farenin bulunduğu kutuyu yere boşalttı.

Hamas'ın 7 Ekim sabahı başlattığı Aksa Tufanı operasyonuna karşılık veren İsrail, Gazze'ye 31 gündür bomba yağdırıyor. Binlerce Filistinliyi çocuk, kadın demeden öldüren katil İsrail'i protesto etmek için neredeyse her ülkede gösteriler düzenleniyor.

ONLARCA FARENİN BULUNDUĞU KUTUYU YERE SAÇTI

Bu gösterilerin son durağı ise İstanbul oldu. Dünyaca ünlü fast food zincirlerinden birinin Merter'deki şubesine giden bir şahıs, içinde onlarca farenin bulunduğu kutuyu sipariş vermek için sıra bekleyen vatandaşların önüne doğru yere fırlattı.

"ALIN BU FARELERİ YİYİN" DİYE BAĞIRDI

Çok sayıda fare şubenin içine saçılırken, protestocu şahıs o anlarda "Sizler Müslümanların etlerini değil, alın bu fareleri yiyin" diye bağırdı. Yemek almak için sırada bekleyen insanların yaşadığı şaşkınlık ise bir vatandaşın cep telefonuyla saniye saniye kaydettiği videoya yansıdı.

İstanbul, Filistin, Merter, İsrail, Gazze, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail'i protesto için soluğu fast food zincirinde aldı! Bir kutu fareyi yemek bekleyenlerin önüne fırlattı - Son Dakika


Son Dakika
09:48 İsrail'i protesto için soluğu fast food zincirinde aldı! Bir kutu fareyi yemek bekleyenlerin önüne fırlattı
09:29 Tutuklanan Dilan Polat, çocuklarıyla görüntülü sistem üzerinden görüşecek
09:30 Bir garip olay! "Evimde hırsız var" diyerek ihbarda bulunan kadın 5. kattan atladı
09:14 Farioli, Fransa'da tarih yazıyor! Nice, PSG'den liderliği aldı
08:45 Norveç değil Türkiye! Kuzey ışıkları dün gece birçok kentimizde görsel şölen sundu
08:38 Ali Ece, Burak Yılmaz'ın açıklaması sonrası stüdyoda sinir krizi geçirdi
08:37 Fenomen Jahrein, evine giren hırsızı suçüstü yakalayarak dövdü
08:33 77 ilde düğmeye basıldı! Kumar ve yasa dışı bahisçilere 28 bin personelle dev operasyon
08:25 ABD, donanmasındaki nükleer denizaltılardan birini İsrail açıklarına gönderdi
08:14 Barış, MasterChef All Star hayallerine veda etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.11.2023 10:06:51. #1.13#
SON DAKİKA: İsrail'i protesto için soluğu fast food zincirinde aldı! Bir kutu fareyi yemek bekleyenlerin önüne fırlattı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement