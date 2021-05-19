İsrail'i rahatsız eden olay! Çin televizyonu Yahudi karşıtı haber yaptı - Son Dakika

İsrail'i rahatsız eden olay! Çin televizyonu Yahudi karşıtı haber yaptı

19.05.2021 13:24

İsrail güçleri, günlerdir Filistin'e yönelik saldırılarına devam ederken, şu ana kadar 220 kişinin hayatını kaybetmesine neden oldu. Tüm uyarıları görmezden gelen ve ateşkes yapmaya yanaşmayan İsrail'i kızdıran son adım ise Çin'den geldi. Çin resmi televizyonundaki bir yayında antisemitist yani Yahudilere karşı düşmanlık içeren bir program yapıldığını belirten ve dehşete düştüklerini söyleyen İsrail'in Pekin Büyükelçisi, yaşanan durumu protesto ettiklerini ifade etti.

İsrail, 10 Mayıs'tan bu yana işgal ettiği Filistin topraklarında yaşayan halka saldırmaya devam ediyor. İsrail'in Gazze'ye açtığı kanlı savaş 10. gününe girerken, gece yarısı birçok apartman yerle bir oldu ve sivillerin yaşadığı bölgelerden çığlıklar yükseldi. 2014'ten bu yana en yoğun şiddetin görüldüğü bölgede, son 10 günde İsrail saldırılarında can kaybı 220'ye çıktı. Bu saldırılarda birçok hastane, hayır kurumu ve medya kuruluşu da zarar gördü.

HAMAS'A AİT TÜNELLERİ BOMBALADILAR

İsrail ordusu 25 dakika süren hava saldırısına 52 savaş uçağının katıldığını ve vurulan 40 hedef arasında Hamas'a ait tünellerin bulunduğunu açıkladı. Açıklamada ayrıca Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin Kassam Tugayları'nın liderlerinden bazılarının hedef alındığı bilgisi yer aldı.

HAMAS'TAN ROKETLİ YANIT

Hamas ise İsrail ordusuna ait hava üslerine roket fırlattığını duyurdu. Yerel medya, İsrail'in orta kesimindeki bazı yerleşimlerde sirenlerin çaldığını aktardı. Tel Aviv yönetimine göre Hamas şimdiye kadar Gazze'den 3 bin 450 roket ateşledi, İsrail ordu sözcüsü örgütün elinde 12 bin kadar roket olduğunu tahmin ettiklerini söyledi.

ATEŞKESİ KABUL EDECEKLERİ ÖNE SÜRÜLDÜ

Haaretz gazetesi yazarı Aluf Benn, halihazırda İsrail tarihinin en başarısız ve saçma Gazze operasyonunun yürütüldüğünü belirtip savaşa derhal son verilmesini istedi. Haaretz ayrıca, ABD ve Batılı ülkelerin ateşkes çabalarına rağmen Gazze'yi yerle bir etmeye devam eden İsrail'in birkaç gün içinde ateşkesi kabul edeceğini duyurdu.

ÇİN TELEVİZYONUNDAKİ YAYIN İSRAİL'İ RAHATSIZ ETTİ

Amerikan Associated Press (AP) haber ajansı ise, İsrail'in Çin'le karşı karşıya geldiğini aktardı. Pekin Büyükelçisi'nin resmi televizyondaki bir haber nedeniyle Çin'i protesto ettiği iddia edildi. İsrail Büyükelçiliği, paylaştığı seri Twitter mesajlarında Çin resmi televizyonu CCTV'de kaba bir anti-semitist programın yayınlandığını ve dehşete düştüklerini savundu.

ÇİN, ATEŞKES ÇAĞRISI YAPMIŞTI

Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi, İsrail-Filistin gerginliğinin tehlikeli boyutlara ulaştığına dikkati çekerek uluslararası toplumu derhal hareket etmeye çağırmış; İsrail ve Filistin'e ilk olarak ateşkes ve şiddete son vermeleri teklifinde bulunmuştu. ABD'yi BM Güvenlik Konseyinin sorunun çözümüne yönelik çabalarını engellemekle suçlayan Vang, "ABD'ye adil bir tutum sergileme ve sorumluluklarını yerine getirme çağrısı yapıyoruz. ABD, gerginliğin azaltılması, güvenin tesis edilmesi ve siyasi çözüm için uluslararası toplumla birlikte BM Güvenlik Konseyine destek vermeli." demişti.

İsrail'i rahatsız eden olay! Çin televizyonu Yahudi karşıtı haber yaptı

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Son Dakika Dünya İsrail'i rahatsız eden olay! Çin televizyonu Yahudi karşıtı haber yaptı - Son Dakika Dünya


YORUMLAR (1)
  • Ahmet: 51 Ey iman edenler! Yahudileri ve hıristiyanları veli edinmeyin. Onlar birbirlerinin velileridir. Sizden kim onları dost edinirse şüphesiz o da onlardandır. Allah zalimler topluluğunu hidayete erdirmez. Maide Sresi) Al birini vur ötekine ikiside zalim biri Doğu Türkistan daki diğeri ise Filistin deki kardeşlerimize zulmediyor. Cevap Yaz 27 0 Yayından Kaldır

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