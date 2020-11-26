İsrail'i sel vurdu: 200 sivil tahliye edildi - Son Dakika

İsrail'i sel vurdu: 200 sivil tahliye edildi
26.11.2020 17:45
İsrail'in başkenti Tel Aviv'de sağanak yağış hayatı olumsuz yönde etkilerken, meydana gelen sel nedeniyle 200 sivilin tahliye edildiği ifade edildi.
İsrail'in başkenti Tel Aviv'de sağanak yağış hayatı olumsuz yönde etkilerken, meydana gelen sel nedeniyle 200 sivilin tahliye edildiği ifade edildi.
İsrail'in başkenti Tel Aviv'de sağanak yağış sele neden oldu. Sel nedeniyle hayatın felç olduğu kentte, 200'den fazla sivilin tahliye edildiği ifade edildi.İsrail ordusunun Tel Aviv'deki merkezini su bastığı ve dijital iletişim araçlarının zarar gördüğü kaydedildi. Uzmanlar, anormal yağışların iklim değişikliğinin bir sonucu olduğunu ve rutin hale gelebileceğini vurguladı. Öte yandan İsrail Meteoroloji Dairesi, yağışların hafta sonuna kadar süreceği tahmininde bulundu.
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