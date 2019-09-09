Son Dakika Haberleri: İsrail, İHA'sının Lübnan'a düştüğünü doğruladı
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İsrail, İHA'sının Lübnan'a düştüğünü doğruladı

25 dakika önce

İsrail ordusu, bir insansız hava aracının (İHA) Lübnan'da düştüğünü açıkladı.

İsrail, İHA'sının Lübnan'a düştüğünü doğruladı, System.String[]

İsrail ordusu, bir insansız hava aracının (İHA) Lübnan'da düştüğünü açıkladı.

AA muhabirinin İsrail ordu sözcülüğünden aldığı bilgiye göre, dün İsrail'e ait bir İHA, ülkenin kuzeyinde rutin görevdeyken Lübnan tarafına düştü.

Düşen İHA'dan bilgi sızması olmadığı belirtilirken, söz konusu hava aracının neden düştüğüne ilişkin bilgi verilmedi.

Hizbullah örgütünden daha önce yapılan açıklamada, Lübnan'ın güneyinde ülkenin hava sahasını ihlal eden İsrail'e ait bir İHA'nın örgüt mensuplarınca düşürüldüğü duyurulmuştu.

İsrail-Hizbullah gerilimi

İsrail ile Hizbullah arasında bir süredir İHA gerilimi yaşanıyor.


Hizbullah'ın kalesi olarak bilinen başkent Beyrut'un güney banliyösünde, 25 Ağustos gece saatlerinde İsrail'e ait 2 İHA düşmüştü.

Söz konusu 2 İHA'nın kendileri tarafından düşürülmediğine dikkati çeken Nasrallah, bundan böyle Lübnan hava sahasına giren İsrail İHA'larını düşürmeye çalışacakları tehdidinde bulunmuştu.

Lübnan, İsrail, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.09.2019 10:32 Kaynak: AA
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