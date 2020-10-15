İsrail iki günde Yahudi yerleşimciler için yaklaşık 5 bin konutun inşasına onay verdi - Son Dakika

İsrail iki günde Yahudi yerleşimciler için yaklaşık 5 bin konutun inşasına onay verdi

15.10.2020 16:23
İsrail iki günde Yahudi yerleşimciler için yaklaşık 5 bin konutun inşasına onay verdi, System.String[]

İsrail makamları, iki gün içinde Yahudi yerleşimciler için işgal altındaki Batı Şeria'da yaklaşık 5 bin konutun inşa edilmesi planını onayladı.

İsrail makamları, iki gün içinde Yahudi yerleşimciler için işgal altındaki Batı Şeria'da yaklaşık 5 bin konutun inşa edilmesi planını onayladı.

İsrailli insan hakları kuruluşu Peace Now'dan (Barış Şimdi) yapılan yazılı açıklamada, İsrail Savunma Bakanlığına bağlı Filistin Topraklarındaki Hükümet Aktiviteleri Koordinasyon Birimi (COGAT) bünyesindeki Sivil İdare Birimi Yüksek Planlama Kurulunun, dün ve bugünkü toplantılarında, Batı Şeria'daki onlarca Yahudi yerleşim biriminde 4 bin 948 konutun inşasını onayladığı belirtildi.

İsrail'in 2020'nin başından bu yana toplamda 12 bin 159 yeni konutun inşasına onay verdiğine işaret edilen açıklamada, Yüksek Planlama Kurulunun bir dizi yeni planı onaylamak için yıl sonuna kadar birkaç kez daha toplanabileceğine vurgu yapıldı.

Batı Şeria'daki yerleşim birimi inşa faaliyetleri sürüyor

İsrail'in, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn ile yaptığı normalleşme anlaşmalarının ardından Batı Şeria'daki Yahudi yerleşim birimi inşa ve genişletme faaliyetlerini sürdürmesi dikkati çekiyor.

Filistin Dışişleri Bakanlığından daha önce yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Batı Şeria ile Doğu Kudüs'teki Yahudi yerleşim birimi inşa ve genişletme faaliyetlerini hiçbir zaman durdurmadığı vurgulanmış, ABD ve İsrail'in kelime ve kavramlarla oynayarak Arap ülkelerinin "normalleşme oltasına" takılmasını sağladığı kaydedilmişti.

Peace Now'ın verilerine göre, işgal altındaki Doğu Kudüs'te 13, Batı Şeria'da 253 yasa dışı Yahudi yerleşim birimi bulunuyor.

Bu yerlerde ikamet eden 650 binden fazla Yahudi yerleşimci, işgal altında yaşayan Filistinliler için hayatı daha da zor hale getiriyor.

Uluslararası hukuka göre, işgal altındaki topraklarda bulunan tüm Yahudi yerleşim birimleri yasa dışı kabul ediliyor.

Batı Şeria, İsrail, Yahudi, İşgal, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İsrail iki günde Yahudi yerleşimciler için yaklaşık 5 bin konutun inşasına onay verdi - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Fransa ve Almanya'dan Doğu Akdeniz suçlaması! Türkiye'ye yaptırım bir hafta süre verildi Salça kazanı yüzünden oğlunu öldüren baba: Aslan gibi çocuktu, panikle hareket ettim Varisler dava açtı, eski bakan Işılay Saygın'ın bankadaki kasası hakim gözetiminde açıldı Karısını 38 yerinden bıçaklayarak öldüren zanlının, cezai ehliyetinin olup olmadığına karar verilemedi Sasha isimli kadın, hayatını futbol ve Liverpool üzerine kuran eşini aldattığını itiraf etti Dizi kanalında asistanlık teklifi için görüşmeye giden öğrenciler, tacizcilerle karşı karşıya kaldı TBMM'de ders niteliğinde konuşma! AK Partili Yeğin'in sözleri tüm partilerden takdir topladı Hindistan'da kocası tarafından tuvalete hapsedilen kadın 1.5 yıl sonra kurtarıldı
Son Dakika! Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'den Son Dakika! Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'den "Türkiye Azerbaycan'a üs kuracak mı?" sorusuna yanıt: Tehlike altında olursak kurabilir         
16:30
Türk SİHA'larının vurduğu hava sistemlerinin değeri 1 milyar doları aştı Türk SİHA'larının vurduğu hava sistemlerinin değeri 1 milyar doları aştı         
15:58
Mısır'da asker ve polislerin yarı çıplak güç gösterisi ortaya ilginç görüntüler çıkardı Mısır'da asker ve polislerin yarı çıplak güç gösterisi ortaya ilginç görüntüler çıkardı         
15:50
Emekli hemşire, katil zanlısı eski sevgilisiyle koroda tanışmış Emekli hemşire, katil zanlısı eski sevgilisiyle koroda tanışmış         
15:10
Tuvaletini yapıp üzerine yatan çıplak vatandaş, esnafın çabasıyla kurtarıldı Tuvaletini yapıp üzerine yatan çıplak vatandaş, esnafın çabasıyla kurtarıldı         
14:53
Mehmet Sepil, Göztepe'nin hisselerini satacak: Görüşmelerimiz devam ediyor Mehmet Sepil, Göztepe'nin hisselerini satacak: Görüşmelerimiz devam ediyor         
14:41
Hazar Ergüçlü'nün sevgilisi Onur Ünlü başka bir kadınla yakalandı Hazar Ergüçlü'nün sevgilisi Onur Ünlü başka bir kadınla yakalandı         
13:57
Oğullarını öldürüp yol kenarına atmışlardı! Oğullarını öldürüp yol kenarına atmışlardı! "Karına sahip çık, eve adamlar geliyor" cümlesi bir babayı evlat katili yapmış         
13:13
Ölüm korkusuyla rögara giren seyyar satıcı, 1 kilometre yürüdükten sonra kokudan fenalaşıp yardım istedi Ölüm korkusuyla rögara giren seyyar satıcı, 1 kilometre yürüdükten sonra kokudan fenalaşıp yardım istedi         
12:49
Erkek erkeğe ilişkiye giren grubun fotoğrafları üzerinden akılalmaz dolandırıcılık! Montajlayıp tehdit ettiler Erkek erkeğe ilişkiye giren grubun fotoğrafları üzerinden akılalmaz dolandırıcılık! Montajlayıp tehdit ettiler         
12:44
Müge Anlı'nın aradığı kayıp hemşirenin cansız bedeni korkunç halde bulundu Müge Anlı'nın aradığı kayıp hemşirenin cansız bedeni korkunç halde bulundu         
12:02
Son dakika: Tarımsal destek ödemeleri en az 2 bin lira olacak Son dakika: Tarımsal destek ödemeleri en az 2 bin lira olacak         
11:58
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, "Kaç Türk SİHA'nız var?" sorusuna gülerek cevap verdi: Yeterince var         
11:49
Beyazıt Öztürk'ten O Ses Türkiye açıklaması: Bu yıl olmayacak Beyazıt Öztürk'ten O Ses Türkiye açıklaması: Bu yıl olmayacak         
11:26
12.5 yıl hapis cezasına çarptırılan Kadir Şeker: Yine olsa yine yardım ederdim 12.5 yıl hapis cezasına çarptırılan Kadir Şeker: Yine olsa yine yardım ederdim         
10:20
Bursalı genç, 100 TL'de 50 TL'nin baskısı olduğunu görünce hemen bankaya koştu Bursalı genç, 100 TL'de 50 TL'nin baskısı olduğunu görünce hemen bankaya koştu         
09:51
Koronavirüsün uzun dönemli etkileri, dört sendroma bağlı olarak vücutta kalıyor Koronavirüsün uzun dönemli etkileri, dört sendroma bağlı olarak vücutta kalıyor         
07:27
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.10.2020 17:21:02. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: İsrail iki günde Yahudi yerleşimciler için yaklaşık 5 bin konutun inşasına onay verdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei