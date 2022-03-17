İsrail ile BAE arasındaki uçuşlarda güvenlik anlaşmazlığı nedeniyle iptaller yaşanıyor - Son Dakika
Üye Girişi

İsrail ile BAE arasındaki uçuşlarda güvenlik anlaşmazlığı nedeniyle iptaller yaşanıyor

17.03.2022 13:31
İsrail ile BAE arasındaki uçuşlarda güvenlik anlaşmazlığı nedeniyle iptaller yaşanıyor

İsrail ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) arasında uçuş güvenliğine ilişkin prosedürlerde devam eden anlaşmazlık nedeniyle Tel Aviv-Dubai rotasındaki onlarca uçuşun iptal edildiği belirtildi.

İsrail ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) arasında uçuş güvenliğine ilişkin prosedürlerde devam eden anlaşmazlık nedeniyle Tel Aviv- Dubai rotasındaki onlarca uçuşun iptal edildiği belirtildi.

İsrailli iş haberleri sitesi Globes'un haberine göre, iki ülke arasındaki havaalanı güvenliği prosedürlerinde hala anlaşma sağlanamadı.

İsrail iç güvenlik teşkilatı Şin-Bet'in 4 Mart'ta "İsrail şirketlerinin düzenli ve sürekli olarak Dubai'ye uçmalarına izin verecek anlaşmalara varıldığını" duyurmasına rağmen hala çözüme kavuşmadığı ortaya çıkan anlaşmazlık nedeniyle İsrailli hava yolu şirketleri, Tel Aviv-Dubai uçuşları için satışı tamamlanan onlarca uçuşu iptal etmek zorunda kaldı.

Buna göre, iki ülke arasında Eylül 2020'de normalleşme anlaşmasının imzalanmasından bu yana, uçuşlardaki güvenlik düzenlemeleri, Şin-Bet'in tarafından talep edilen prosedürlere göre kararlaştırılamadı.

BAE'li yetkililerin, Şin-Bet'in Dubai'deki görevlilerinin sayısı ve havaalanına erişimleriyle ilgili taleplerini kabul etmeye yanaşmadığı belirtildi.

İsrail'in bayrak taşıyıcısı El Al, Globes'a yaptığı açıklamada, "Dubai'deki güvenlik sorununun ele alınmasına devam edildiğini, ancak görüşmelerin henüz tam olarak sonlanmadığını" kaydetti.

El Al, açıklamasında, "Bu durum kaçınılmaz olarak İsrailli hava yolu şirketlerinin, satışı yapılan ve onaylanan uçuşları iptal etmesine neden oldu. Müşterilerde yaşanan duygusal sıkıntı anlaşılırdır. Ancak aynı zamanda uçuşların iptal edilmesine neden olan durumlar El Al'ın kontrolü dışında gelişmektedir." ifadelerine yer verdi.

Yahudilerin gelecek ay kutlayacağı Hamursuz Bayramı için tatil rezervasyonu yapan İsraillilerin de durumdan olumsuz etkilendiği kaydedildi.

Yoğun dönemlerde İsrail'in El Al, Arkia ve Israir hava yolu firmaları Tel Aviv ile Dubai arasında günlük dört uçuş gerçekleştirirken, BAE'li FlyDubai dört uçuş düzenliyor.

İsrail ile BAE, 15 Eylül 2020'de Beyaz Saray'da düzenlenen törenle ilişkileri normalleştirme anlaşması imzalamıştı.

YORUMLAR
500
İsrail ve Mısır arasındaki doğrudan uçuşlara yeni güzergah eklendi İsrail ve Mısır arasındaki doğrudan uçuşlara yeni güzergah eklendi Fas-İsrail İş Forumu Tel Aviv'de gerçekleştirildi Fas-İsrail İş Forumu Tel Aviv'de gerçekleştirildi

Birleşik Arap Emirlikleri, Tel Aviv, İsrail, Dubai, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İsrail ile BAE arasındaki uçuşlarda güvenlik anlaşmazlığı nedeniyle iptaller yaşanıyor - Son Dakika


Son Dakika
13:22 İstanbul'da tramvayın önüne atlayan kişi ağır yaralandı!
13:11 İBB uyardı! Yarın kar kalınlığı 15 santimetreyi bulacak
12:51 Sürekli boşanma haberleri çıkıyor ama Gülşen ve Ozan Çolakoğlu sarmaş dolaş!
12:49 Siyasete dönme sinyalleri verince gözler özel hayatına çevrildi: Tansu Çiller ve gelini mahkemelik!
12:29 Polislerin şark görev sürelerinde değişiklik yapıldı! İşte il il yeni hizmet süresi
12:21 Bakan Nebati, yatırımcılara seslendi ama sözleri tepki topladı: Bürokrasiyi alaşağı ederiz, arkamızda Cumhurbaşkanımız var rahat olun
12:19 Ugandalı kadın zorla fuhuş yaptırılmak üzere bindirildiği takside son anda kurtarıldı
12:17 Hadise'den alyanslı ilk poz
12:01 Doğumuna günler kalmıştı! Babasının ölümüyle yıkılan Seray Sever'den yürek burkan sözler: İlk defa dede olacaktı
11:55 Savaştan kaçan Ruslar, Antalya'dan konut satın alıyor: 30 daire birden alan var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.03.2022 13:40:17. #1.11#
SON DAKİKA: İsrail ile BAE arasındaki uçuşlarda güvenlik anlaşmazlığı nedeniyle iptaller yaşanıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement