İsrail ile BAE kapsamlı ekonomik ortaklık için müzakerelere başladı - Son Dakika

İsrail, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ile iki ülke arasında kapsamlı ekonomik ortaklık anlaşması için müzakerelere başlandığını duyurdu.

İsrail Ekonomi Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Ekonomi ve Sanayi Bakanı Orna Barbivai ile BAE'li mevkidaşı Abdullah bin Tarık arasında dün akşam çevrimiçi toplantı gerçekleştirildi.

Barbivai, toplantıda yaptığı konuşmada, "Bugün İsrail ile BAE arasında kapsamlı ekonomik ortaklık anlaşması için resmi müzakereleri başlatıyorum." ifadelerini kullandı.

Anlaşmanın, iki ülke arasında ticareti geliştireceğini, engelleri aşacağını ve ekonomik iş birliğini arttıracağını kaydeden Barbivai, bunun iki ülkenin de iş insanlarının yararına olacağını, çeşitli sektörlerde iş fırsatları oluşturacağını belirtti.

Bakanlık açıklamasında ayrıca İsrail Ekonomi ve Sanayi Bakanlığı Dış Ticaret Müsteşarı Ohad Cohen'in, İsrail Müzakere Heyeti Başkanı olarak dün Dubai'ye gittiği belirtildi.

Müzakereler kapsamında Dubai'de çeşitli temaslarda bulunacak Cohen'in ziyaretinin yarın sonlanacağı kaydedildi.

Söz konusu kapsamlı ekonomi anlaşmasının, gümrük düzenlemesi, hizmet ticareti, ürün ticareti, dijital ticaret gibi çeşitli alanları kapsayacağı aktarıldı.

İsrail ile BAE arasında geçen yıl yapılan normalleşme anlaşmasının ardından iki ülke arasında ticaretin arttığı ifade ediliyor.

İki ülke arasında 2020'de yaklaşık 125 milyon dolar olan ticaret hacminin normalleşmeden sonra bu yıl 495 milyon dolara çıktığı kaydediliyor.

İsrail ile BAE arasında 15 Eylül 2020'de Beyaz Saray'da düzenlenen törenle ilişkileri normalleştirme anlaşması imzalanmıştı.