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İsrail ile Bahreyn'den "İran'a karşı ortak iş birliği" arayışı - Son Dakika

İsrail ile Bahreyn'den "İran'a karşı ortak iş birliği" arayışı

01.10.2021 17:47
İsrail ile Bahreyn'den

İsrail ile Bahreyn'in "İran'ın insansız hava araçlarıyla (İHA) düzenlediği saldırılara karşı ortak iş birliği arayışında" olduğu bildirildi.

İsrail ile Bahreyn'in " İran'ın insansız hava araçlarıyla (İHA) düzenlediği saldırılara karşı ortak iş birliği arayışında" olduğu bildirildi.

İsrail'in Haaretz gazetesinin haberine göre, Dışişleri Bakanı Yair Lapid'in dünkü Manama ziyareti sırasında iki ülke yetkilileri "bölgede büyüyen bir tehdit olarak görülen İran'ın İHA'lı saldırılarına yanıt verme konusunda iş birliğini" ele aldı.

Dışişleri Bakanı Lapid'in Bahreynli yetkililerle söz konusu dosya kapsamında görüş alışverişinde bulunduğu aktarılırken, haberde adı açıklanmayan İsrailli bir yetkilinin "İran, İHA başta olmak üzere güçlü askeri araçlar geliştiriyor ve bu herkesi rahatsız ediyor. Bizim sunduğumuz imkanların niteliğini de herkesi iyi biliyor." şeklindeki sözlerine yer verildi.

Haberde ayrıca Lapid'in dün Bahreynli ve ABD'li üst düzey askeri yetkililer ve diplomatlarla birlikte ABD'nin Bahreyn'deki 5. filosunu ziyaret ederek İran'a bir mesaj verdiği yorumu yapıldı.

Bennett'tan Lapid'in Bahreyn ziyareti için "tarihi" nitelemesi

Öte yandan İsrail Başbakanı Naftali Bennett, Lapid'in Bahreyn ziyaretini "tarihi" şeklinde nitelendirerek memnuniyetini ifade etti.

Bennett, sosyal medyadan yaptığı yazılı açıklamada, "Bölge ülkeleriyle sıcak ilişkilerimizi ve iş birliğimizi derinleştirmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Lapid dün Bahreyn'i ziyaret ederek Kral Hamad bin İsa Al Halife ve Dışişleri Bakanı Abdullatif ez-Zeyyani ile görüşmüş, Manama'da İsrail Büyükelçiliğinin açılışını gerçekleştirmişti.

Haaretz gazetesi, Lapid ile Al Halife'nin "İran ve ekonomik konular" dahil bir dizi güvenlik konularını görüştüğünü belirtmişti.

Gazete, Bahreyn Kralı Al Halife'nin bakanlar düzeyinde yabancı yetkililerle görüşmesinin "alışılmadık bir durum" olduğunu yazmıştı.

Bahreynliler Lapid'in ziyaretini protesto etmişti

Bahreyn'deki El-Vifak Hareketi, İsrail Dışişleri Bakanı Lapid'in ülkeyi ziyaretini başkent Manama'da protesto etmişti.

Filistin bayrakları taşıyan onlarca kişi, İsrail karşıtı sloganlar atarken, Bahreyn ile İsrail arasında varılan normalleşme anlaşmasını protesto eden döviz ve pankartlar taşımıştı.

Mevlüt Çavuşoğlu, Bahreyn, İsrail, İran, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İsrail ile Bahreyn'den 'İran'a karşı ortak iş birliği' arayışı - Son Dakika


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