İsrail ile Bahreyn savunma alanında mutabakat muhtırası imzaladı - Son Dakika

İsrail ile Bahreyn arasında savunma alanında mutabakat muhtırası imzalandı.

İsrail Basın Ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, İsrail Savunma Bakanı Benny Gantz, Bahreyn'deki temaslarının ikinci gününde, mevkidaşı General Abdullah bin Hassan en-Nuaymi ile savunma alanında mutabakat muhtırası imzaladı.

Başkent Manama'daki Bahreyn Savunma Kuvvetleri Karargahında imzalanan muhtıranın, istihbarat, askeri eğitim ve iş birliği ile endüstriyel iş birlikleri gibi alanları kapsayacağı belirtildi.

Muhtırayla, iki ülke arasında Eylül 2020'de imzalanan İlişkileri Normalleştirme Anlaşması'nın ardından İsrail ve Bahreyn'in savunma alandaki ilişkilerinin de resmileştirildiği kaydedildi.

Açıklamada, "Bakan Gantz, gelecekteki iş birliğinin, her iki ülkenin savunma kuvvetlerini güçlendireceğini, bölgede ortaya çıkan tehditlere, teknolojik ve askeri olarak güçlenmeye devam eden terör grupları karşısında bölgesel güvenlik ve istikrara katkıda bulunacağını öngördüğünü belirtti." ifadelerine yer verildi.

İsrailli Bakan Gantz Bahreyn Kralı ile görüştü

Öte yandan açıklamaya göre, Bahreyn Kralı Hamed bin İsa Al Halife, ülkesini ziyaret eden Gantz'ı başkent Manama'daki Kraliyet Sarayı'nda kabul etti.

Görüşmede Bakan Gantz'ın, Bahreyn Kralı'na, İsrail ile Bahreyn arasındaki ilişkilerin geliştirilmesine verdiği destekten ötürü memnuniyetini ileterek, imzalanan mutabakat muhtırasının büyük başarısını vurguladığı kaydedildi.