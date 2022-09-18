Video: İsrail'de, Çin ile Diplomatik İlişkilerin 30. Yıl Dönümünde Ejderha Teknesi Yarışı Düzenlendi - Son Dakika
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Video: İsrail'de, Çin ile Diplomatik İlişkilerin 30. Yıl Dönümünde Ejderha Teknesi Yarışı Düzenlendi

18.09.2022 20:06
Video: İsrail'de, Çin ile Diplomatik İlişkilerin 30. Yıl Dönümünde Ejderha Teknesi Yarışı Düzenlendi

İsrail ile Çin arasında diplomatik ilişkilerin kurulmasının 30. yıl dönümü nedeniyle Cuma günü İsrail'in kuzeyinde ejderha teknesi yarışı düzenlendi.

İsrail ile Çin arasında diplomatik ilişkilerin kurulmasının 30. yıl dönümü nedeniyle Cuma günü İsrail'in kuzeyinde ejderha teknesi yarışı düzenlendi.

Binlerce yıllık tarihi bir liman kenti olan Akka'da düzenlenen etkinlikte İsrailli 10 takımdan 400'den fazla sporcu yarıştı. Çin'in İsrail büyükelçiliği ve Akka Belediyesi tarafından ortaklaşa düzenlenen yarışı Akka Yunus Ejderha Teknesi Kulübü kazandı.

"Ejderha teknesi yarışı bir yarışmadan daha fazlası. Çinliler ve İsrailliler arasında daha yakın bağlar kurmaya yardımcı olan bir kültürel karnavala dönüşmüş bulunuyor" diyen Çin'in İsrail Büyükelçisi Cai Run, halklar arası daha fazla alışverişi ve verimli işbirliğini sabırsızlıkla beklediğini de sözlerine ekledi.

Akka Belediye Başkanı Yaniv Ashur, İsrail ve Çin halkları arasında karşılıklı anlayışı geliştirmek için daha fazla benzer etkinliklerin düzenlenebileceğini umduğunu belirtti.

Cuma günü yapılan ejderha teknesi yarışı ile eş zamanlı olarak dövüş sanatları, Çin halk müziği performansları, Çin kaligrafisi ve resminin yanı sıra çay sanatı gibi kültürel etkinlikler de sahnelendi.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Kudüs'ten bildiriyor.

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Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, İsrail, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Video: İsrail'de, Çin ile Diplomatik İlişkilerin 30. Yıl Dönümünde Ejderha Teknesi Yarışı Düzenlendi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Video: İsrail'de, Çin ile Diplomatik İlişkilerin 30. Yıl Dönümünde Ejderha Teknesi Yarışı Düzenlendi - Son Dakika
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