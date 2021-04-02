İsrail ile Fas arasında iki işbirliği anlaşması imzalandığı duyuruldu - Son Dakika

İsrail ile Fas kurumları arasında işbirliğini artırmaya yönelik iki anlaşma imzalandığı açıklandı.

İsrail'in Fas'taki diplomatik misyon şefi David Govrin, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, ilk anlaşmanın Fas'taki en büyük şirket grubu olan Fas İşletmeler Genel Konfederasyonu (CGEM) ile İsrailli teknoloji alanındaki IBEO şirketi arasında imzalandığını belirtti.

İkinci anlaşmanın ise Kazablanka şehrindeki Ulusal İşletme ve Yönetim Okulu ile Tel Aviv Üniversitesi İşletme Fakültesi arasında imzalandığını aktaran Govrin, ilk anlaşmanın "iki ülke arasındaki ekonomik çarkı hızlandıracağını", ikinci anlaşmanın ise "eğitim ve daha iyi iş fırsatı açısından öğrencilerin önünü açacağını" kaydetti.

Govrin yapılan anlaşmalar hakkında detay paylaşmazken, Fas makamlarından da konuya ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

Tel Aviv yönetimi, 11 Ocak'ta İsrail'in eski Kahire Büyükelçisi Govrin'in Fas'a geçici misyon şefi olarak atandığını duyurmuştu.

– Fas-İsrail ilişkilerinde normalleşme

Rabat ile Tel Aviv arasındaki düşük düzeyli ilişkiler, 1993'te Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) ile İsrail arasında imzalanan Oslo Anlaşması'nın ardından başlamış ancak 2. İntifada'nın patlak verdiği 2002 yılında Fas bu ilişkileri durdurmuştu.

Fas Kralı 6. Muhammed, 10 Aralık 2020'de İsrail ile ilişkilerin "en yakın zamanda" kurulacağını açıklamıştı. Aynı gün dönemin ABD Başkanı Donald Trump da yaptığı açıklamayla Fas ve İsrail'in tam diplomatik ilişki kurulmasına yönelik anlaşmaya vardığını ve Batı Sahra'da Fas'ın hakimiyetini tanıdıklarına dair bir bildirge imzaladığını duyurmuştu.

Fas, bu kararla Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn ve Sudan'ın ardından son birkaç ay içinde İsrail'le normalleşme anlaşmasına varan dördüncü Arap ülkesi olurken, Mağrib bölgesinde ise ilk ülke olmuştu.

Fas ile İsrail, 22 Aralık 2020'de diplomatik ilişkilerin normalleştirilmesi kapsamında 4 anlaşma imzalamıştı.