İsrail ile Fas arasında ilk ekonomik anlaşma imzalandı - Son Dakika

İsrail ile Fas arasında ilk ekonomik anlaşma imzalandı

29.12.2020 22:37
İsrail ile Fas arasında ilk ekonomik anlaşma imzalandı, System.String[]

İsrail ile Fas arasında yatırım ve finansman alanında ilk ekonomik anlaşmanın imzalandığı açıklandı.

İsrail ile Fas arasında yatırım ve finansman alanında ilk ekonomik anlaşmanın imzalandığı açıklandı.

İsrail Dışişleri Bakanlığının Twitter hesabından Arapça yapılan açıklamada, İsrail ile Fas Maliye bakanlıkları arasında yapılan anlaşmanın, iki ülke arasındaki ticaret hacmini yıllık 500 milyon dolara çıkaracağı belirtildi.

İki ülke arasındaki mevcut ticaret hacmine değinilmeyen açıklamada, bu anlaşmanın Fas'ta mı yoksa İsrail'de mi imzalandığına ilişkin de bilgi verilmedi.

Israel Today gazetesi ise söz konusu anlaşmanın birkaç gün önce İsrail heyetinin Fas'a yaptığı ziyaret sırasında imzalandığını yazmıştı.

Fas Sanayi Bakanı Mevlay Hafız el-Alemi de dün Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, "İsrail Ekonomi Bakanı Amir Peretz ile ikili endüstriyel iş birliği olanakları hakkında uzaktan görüşmeler gerçekleştirdim." ifadelerini kullanmıştı.

Fas heyeti İsrail'de temaslarını sürdürüyor

Öte yandan, İsrail'in resmi yayın kuruluşu KAN'ın haberinde, Faslı bir heyetin İsrail'de görüşmelere ve 2000 yılına kadar Fas'ın Tel Aviv'deki diplomatik temsilciliğinin bulunduğu binanın yeniden açılması için hazırlık yapmak üzere teknik önlemler almaya devam ettiği aktarıldı.

Fas heyetinin Dışişleri Bakanlığında İsrailli yetkililerle görüşmeler yaptığı kaydedilen haberde, söz konusu heyetin İsrail'e ne zaman geldiğine ilişkin ise bilgi verilmedi.

Israel Today gazetesi ise Fas heyetinin İsrail'e dün ulaştığını yazdı.

Fas-İsrail ilişkilerinde normalleşme

Rabat ile Tel Aviv arasındaki düşük düzeyli ilişkiler, 1993'te Filistinliler ile İsrail arasında imzalanan Oslo Anlaşması'nın ardından başlamış ancak 2. İntifada'nın başladığı 2002'de Fas, bu ilişkileri durdurmuştu.

ABD Başkanı Donald Trump 10 Aralık'ta Fas ve İsrail'in tam diplomatik ilişki kurulmasına yönelik anlaşmaya vardığını ve Batı Sahra'da Fas'ın hakimiyetini tanıdıklarına dair bir bildirge imzaladığını duyurmuştu. Fas Kralı 6. Muhammed de İsrail ile ilişkilerin "en yakın zamanda" kurulacağını açıklamıştı.

Fas, bu kararla Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Bahreyn ve Sudan'ın ardından son birkaç ay içinde İsrail'le normalleşme anlaşmasına varan dördüncü Arap ülkesi, Mağrib bölgesinde ise ilk ülke oldu.

Fas ile İsrail, 22 Aralık Salı günü diplomatik ilişkilerin normalleştirilmesi kapsamında 4 anlaşma imzalamıştı.

Twitter, Yatırım, İsrail, Fas, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İsrail ile Fas arasında ilk ekonomik anlaşma imzalandı - Son Dakika


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