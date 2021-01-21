İsrail ile Fas arasında uçak seferleri anlaşması yapıldı - Son Dakika

İsrail ile Fas arasındaki diplomatik ilişkilerin normalleşmesinin ardından iki ülke arasında doğrudan uçak seferlerinin yapılması için de anlaşma imzalandı.

İsrail'in Yediot Ahronot gazetesinin haberine göre, Tel Aviv ile Rabat yönetimleri, iki ülke arasında direkt uçuş anlaşması imzaladı.

Haberde, bunun Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn ile yapılan anlaşmaların ardından İsrail ile Arap ülkeleri arasındaki normalleşme sürecini takiben yakın zamanda imzalanan üçüncü havacılık anlaşması olduğuna vurgu yapıldı.

Fas-İsrail ilişkilerinde normalleşme

Rabat ile Tel Aviv arasındaki düşük düzeyli ilişkiler, 1993'te Filistinliler ile İsrail arasında imzalanan Oslo Anlaşması'nın ardından başlamış ancak 2. İntifada'nın başladığı 2002'de Fas, bu ilişkileri durdurmuştu.

Eski ABD Başkanı Donald Trump, 10 Aralık 2020'de Fas ve İsrail'in tam diplomatik ilişki kurulmasına yönelik anlaşmaya vardığını ve Batı Sahra'da Fas'ın hakimiyetini tanıdıklarına dair bir bildirge imzaladığını duyurmuştu. Fas Kralı 6. Muhammed de İsrail ile ilişkilerin "en yakın zamanda" kurulacağını açıklamıştı.

Fas, bu kararla Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Bahreyn ve Sudan'ın ardından son birkaç ay içinde İsrail'le normalleşme anlaşmasına varan dördüncü Arap ülkesi, Mağrib bölgesinde ise ilk ülke oldu.

Fas ile İsrail, 22 Aralık 2020'de diplomatik ilişkilerin normalleştirilmesi kapsamında 4 anlaşma imzalamıştı.