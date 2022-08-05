Fas ile İsrail arasındaki normalleşme sürecinin hedefi Afrika mı? - Son Dakika
Üye Girişi

Fas ile İsrail arasındaki normalleşme sürecinin hedefi Afrika mı?

05.08.2022 12:59
Fas ile İsrail arasındaki normalleşme sürecinin hedefi Afrika mı?

İsrail ile Fas arasındaki normalleşme süreci son zamanlarda artan karşılıklı ziyaretlerle ivme kazanırken, ABD ara buluculuğunda varılan ilişkilerin normalleştirilmesi anlaşmasında asıl hedefin Afrika olduğu söyleniyor.

İsrail ile Fas arasındaki normalleşme süreci son zamanlarda artan karşılıklı ziyaretlerle ivme kazanırken, ABD ara buluculuğunda varılan ilişkilerin normalleştirilmesi anlaşmasında asıl hedefin Afrika olduğu söyleniyor.

Fas ile İsrail arasında 2020'de imzalan normalleşme anlaşması sonrası özellikle son dönemde ilişkileri daha ileri seviyeye taşımaya yönelik adımların hız kazandığı görülüyor.

İsrailli yetkililerin Rabat ziyaretleri, burada çeşitli düzeylerde Faslı bakanlar ve yetkililerle gerçekleştirdikleri görüşmeler normalleşme sürecinin ivme kazandığını teyit eder nitelikte.

Ancak İsrailli bakanların ve yetkililerin Fas'a gerçekleştirdikleri ziyaretlerin amacı ve geleceğe yönelik beklentilerinin ne olduğu zihinlerde soru işareti oluşturuyor.

İki ülke arasındaki normalleşme sürecine ilişkin, bazı uzmanlar son dönemde kaydedilen ivmeye dikkati çekerken bazıları ise ilişkilerin daha önceki anlaşmalara göre normal seyrinde ilerlediğini düşünüyor.

Yoğunlaşan ziyaretler ve görüşmeler

Fas, temmuz ayında İsrailli iki bakanın eş zamanlı ziyaretine sahne oldu.

İsrail Adalet Bakanı Gideon Sa'ar, Faslı mevkidaşı Abdullatif Vehbi ile adalet bakanlıkları arasında iş birliğine yönelik mutabakat zaptı imzaladı.

Faslı üst düzey yetkililerle bir araya gelen Sa'ar, bu kapsamda Bütçeden Sorumlu Bakan Fevzi Lakca'yla gerçekleştirdiği görüşmede, iki ülke arasındaki ekonomik ve ticari iş birliğini güçlendirmenin yollarını ele aldı.

İsrail Bölgesel İş Birliği Bakanı Issawi Frej de Faslı yetkililerle belediye işlerinde iş birliğini geliştirmenin yolları üzerine görüşmelerde bulunan heyete başkanlık etti.

İsrail Genelkurmay Başkanı Aviv Kohavi de 18 Temmuz'da Rabat'ı ziyaret ederek Faslı üst düzey askeri yetkililerle bir araya geldi.

Görüşmelerde, İsrail ve Fas Savunma Bakanlıkları arasında savunma alanındaki ikili iş birliğinin güçlendirilmesi konusu ele alındı.

Pek çok alanda imzalanan anlaşmalar

İki ülke arasındaki ilişkilerin hızlanan bu temposu, güvenlik, ekonomi, ticaret, turizm, bilimsel araştırma, sağlık, kültür ve hatta spor alanında iş birliğini geliştirmeye yönelik anlaşmalar ve mutabakat zaptlarıyla sonuçlandı.

Bu adımlar, iki ülkenin, normalleşme nedeniyle ortaya konan tepkiler karşısında herhangi bir sıkılganlık göstermeksizin normal siyasi ilişkilere doğru hızla ilerlediğinin kanıtı.

"Fas'ın iradesi olmadan bu ilişkilerin var olması mümkün değildir"

Taza Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Profesörü İsmail Hammudi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Rabat ile Tel Aviv arasında hızla ilerleyen normalleşmenin Arap ortak tarafından kontrol edildiğini belirterek, "Fas'ın iradesi olmadan bu ilişkilerin var olması mümkün değildir. Dolayısıyla bu dinamiği kontrol eden Fas'tır." dedi.

İsrail'le normalleşme süreçlerini hızlandırmayı veya yavaşlatmayı kontrol eden tarafın Rabat olduğunu kaydeden Hammudi, dolayısıyla İsraillilerin Fas'a gerçekleştirdiği ziyaretlerin de Rabat hükümetinden gelen davetlerle gerçekleştiğini ifade etti.

Fas makamlarının İsrail'le ilişkilerine önem verdiğine dikkati çeken Hammudi, "İsrail Genelkurmay Başkanı'nın Rabat'a ziyareti, bunun en açık kanıtıdır." dedi.

"ABD'nin desteğiyle iki ülke arasındaki normalleşmenin hedefi Afrika"

İsrail-Fas ilişkilerinde gelinen durumu normalleşmenin ötesinde "müttefiklik" olarak nitelendiren Hammudi, "Fas ve İsrail arasındaki ilişkiler ABD'nin himayesinde ekonomik ve askeri ittifaka doğru ilerliyor. Hatta bu ittifakın ikiliden öte çok taraflı ilişkilere dönüşebileceği bekleniyor." ifadelerini kullandı.

İsrail Bölgesel İşbirliği Bakanı'nın Rabat ziyaretinin, Fas-İsrail-ABD iş birliğinin Afrika başta olmak üzere dışarıya taşınmasının işareti olduğunu savunan Hammudi, "ABD'nin desteğiyle iki ülke arasındaki normalleşmenin hedefi Afrika. Bu da Fas'ın bölgesel konumunu güçlendirecektir." diye konuştu.

Tel Aviv ile Arap ülkeleri arasında hızlanan normalleşmenin öncelikle İsrail'in çıkarına olduğunu söyleyen Hammudi, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Fas ile İsrail arasındaki normalleşme, Rabat'ın barış müzakerelerini yeniden başlatma yönündeki taahhütlerine rağmen bugüne kadar Filistin davasında en ufak bir ilerlemeyi sağlamadı. Dolayısıyla Tel Aviv ile Rabat arasındaki ilişkiler İsraillilerin yararınadır."

İsrail'in aynı zamanda Filistin'den bağımsız olarak Arap ülkeleriyle çok taraflı ilişkiler kurmayı tercih ettiğini dile getiren Hammudi, "İsrail, Filistin pahasına Araplarla ittifaklar kurmaya çabalıyor. Bu da Arap halkları tarafından kabul görmüyor." dedi.

İki ülke ilişkilerinde yasal çerçeve oluşturulması

Tanca'daki Abdulmelik es-Saidi Üniversitesi'nde Uluslararası İlişkiler Profesörü ve siyasi analist Muhammed el-Umrani Buhabze ise iki ülke arasındaki mevcut ilişkilerin daha önce üzerinde anlaşmaya varıldığı şekilde normal seyrinde devam ettiği değerlendirmesinde bulundu.

Ziyaretlerin yoğunluk kazanmasının "acele edildiği" ya da "normalleşme sürecinde koşar adım gidildiği" anlamını taşımadığını savunan Buhabze, şunları söyledi:

"Olan biteni, daha önce iki taraf arasında yapılan, uluslararası anlaşmalar ve sözleşmelerle yasal olarak kabul edilen uzlaşının çerçevesinin belirlenmesi ve kurumsallaştırılması olarak görüyorum."

Buhabze, iki ülke arasındaki ilişkilerin kurumsallaşmaya, anlaşmalar ve mutabakat zaptlarıyla oluşturulacak yasal bir çerçeveye ihtiyacı olduğunu belirterek, şu andaki durumun da bundan ibaret olduğunu söyledi.

Fas sadece İsrail'le değil diğer ülkelerle de ilişkilerini genişletmeye çalışıyor

Uluslararası ilişkileri yöneten yeni verilerin olduğuna işaret eden Buhabze, Fas'ın, gerek toprak bütünlüğü gerekse diğer çıkarlarıyla ilgili çoklu çıkarlarına hizmet çerçevesinde uluslararası ve bölgesel arenada bir dayanağı olması gerektiğini ifade etti.

Buhabze, bu durumun Fas'ı uluslararası ilişkilerini genişletmeye sevk ettiğini kaydetti. Bu bağlamda, meselenin sadece İsrail olmadığını kaydeden Buhabze, Rabat'ın, örneğin Karayipler ve Latin Amerika ülkelerine açılmaya başladığını da dikkati çekti.

Fas'ın uluslararası düzeydeki konumunu yeniden düzenlemek için stratejisini değiştirdiğini belirten Buhabze, bunu da ülkenin ulusal isteklerini gerçekleştirmek için yaptığını aktardı.

Buhabze, "Rabat, normalleşme hızını kontrol ediyor ve yabancı ittifakların sınırlarını belirliyor." dedi.

Fas'ın savunulması gereken çıkarları ve belirli bir vizyonu olduğunu, bunun da tek bir ülkeyle bağlantılı olmadığını ifade eden Buhabze, "Fas'ın ittifaklarını ve ortaklıklarını çeşitlendirmesinin nedeni bu. Bölgesel ve uluslararası alanları yeniden düzenlemek diplomatik hamleleri gerektiriyor." diye konuştu.

YORUMLAR
500
Kaynak: AA

Togo Cumhuriyeti, Afrika, İsrail, Fas, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Fas ile İsrail arasındaki normalleşme sürecinin hedefi Afrika mı? - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
18:02 Hollywood filmlerine konu olmuştu! 65 yaşında kadın Beylikdüzü Belediyesi'nde stajyer oldu
17:38 Fenerbahçe'de Attila Szalai'nin transfer olması halinde, Rodrigo Becao için çalışmalar başlayacak
17:33 Defne Samyeli sahnede eteğini çıkarıp soyundu! Konuklar şaşkınlıklarını gizleyemedi
17:14 Mario Balotelli, Sion ile prensip anlaşmasına vardı! Adana Demirspor, transferi onaylarsa İtalyan yıldız İsviçre yolcusu
16:46 Şarkıcı Selena Gomez'den "kilo aldı" eleştirilerine yanıt: Olduğum gibi mükemmelim
16:45 Alman araştırmacılardan bilim dünyasını sallayan çalışma: Kadın ve erkek olmadan bebek üretildi
16:40 4 kamyon çöp çıkan evde yaşayan yaşlı kadın ile 60 ve 55 yaşındaki zihinsel engelli oğullar devlet tarafından koruma altına alındı
16:08 Dünyaca ünlü iş insanı Bill Gates'in yatı, Muğla'da Emel Sayın Koyu'na demirlenmiş halde bulunuyor
16:03 Cristiano Ronaldo, Vitor Pereira'nın yeni takımına mı gidiyor? Corinthians'ın başkanı resmen duyurdu
15:07 Fenerbahçe'yi yıkan haber! Plea, Mönchengladbach ile olan sözleşmesini 2025'e kadar uzattı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.08.2022 19:06:11. #1.11#
SON DAKİKA: Fas ile İsrail arasındaki normalleşme sürecinin hedefi Afrika mı? - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement