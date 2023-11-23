İsrail ile Hamas arasındaki ateşkes yarın saat 07.00'de başlayacak

Katar, İsrail ile Hamas arasında ateşkes ve rehine takası anlaşmasının yarın saat 08.00'de başlayacağını açıkladı.

İSRAİL VE HAMAS ARASINDA 4 GÜNLÜK ATEŞKES

Gazze Şeridi'ni 7 Ekim'den bu yan bombalayan İsrail, katliamlara devam ederken, önceki gün tüm dünyanın beklediği açıklama geldi. İsrail ve Hamas, 4 günlük geçici ateşkes ve rehine takası konusunda anlaşmaya vardı. Bugün başlaması beklenen ateşkeste İsrail son dakika pürüz çıkardı.

İSRAİL SON ANDA TAŞ KOYDU

İsrail Başbakanlığı'ndan yapılan açıklamada rehinelerin cuma gününden önce serbest bırakılmayacağı belirtildi. İsrail Ulusal Güvenlik Konseyi de Hamas ile çatışmalara insani ara verilmesi kapsamında uygulamaya girmesi beklenen esir takası sürecinin cuma gününden önce başlamayacağını açıkladı.

ATEŞKES YARIN SABAH BAŞLIYOR

Katar'dan ateşkes anlaşması ile ilgili yeni açıklama geldi. Katar, ateşkesin yarın Türkiye saati ile 08.00'de başlayacağını açıkladı. Açıklamada, "Rehinelerden 13 kişilik ilk grup saat 17.00'de serbest bırakılacak" ifadelerine yer verildi.

HAMAS VE İSRAİL ARASINDA ESİR TAKASI ANLAŞMASI

İsrail basını ve uluslararası basına, anlaşmanın ilk aşamasında Hamas'ın Gazze'de tutulan 50 ile 80 arasında İsrailli kadın ve çocuğu serbest bırakacağı bilgisi yansımıştı. Buna karşılık İsrail'in, çoğu kadın ve çocuk olmak üzere en az 150 Filistinli tutukluyu serbest bırakmasının beklendiği aktarılmıştı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu

HAMAS'IN ELİNDE 239 İSRAİLLİ ESİR VAR

Esir takasının, Gazze'de 4 günlük ateşkes ilan edilerek gerçekleştirileceği ve anlaşma kapsamında günde yaklaşık 300 tırın Gazze'ye girişinin sağlanacağı belirtilmişti. İsrail'e göre, Hamas'ın silahlı kanadı Kassam Tugayları'nın elinde 239 İsrailli esir bulunuyor.

İSRAİL HAPİSHANELERİNDE 7 BİN FİLİSTİNLİ TUTUKLU

İsrail hapishanelerinde 2 binden fazlası idari tutuklu olmak üzere yaklaşık 7 bin Filistinli tutuklu bulunuyor. İsrail güçleri, 7 Ekim'den bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te yaklaşık 3 bin Filistinliyi gözaltına aldı. İsrail bu sabah saatlerinde rehine takası yapılacağını açıklamış, Hamas ise aynı saatlerde 4 günlük geçici ateşkesin başlayacağını duyurmuştu ancak beklenen olmadı. Sözünden dönen Tel Aviv yönetimi rehinelerin cuma gününden önce serbest bırakılmayacağını açıklarken, ateşkesin askıya alındığını ve savaşın devam edeceği mesajını verdi. Dünya ateşkes haberini beklerken alınan bu karar büyük tepki çekti.

50 REHİNE SERBEST BIRAKILACAK

İsrail Başbakanlık Ofisi'nden gece saatlerinde yapılan açıklamada, kabinenin dün akşam yapılan oylamada Gazze'deki esirlerin tümünün serbest kalması hedefinin ilk aşamasını onayladığı duyurulmuştu. Açıklamada, "Buna göre kadın ve çocuklardan oluşan en az 50 rehinenin 4 gün boyunca serbest bırakılması ve bu süre zarfında çatışmalara ara verilmesi öngörülüyor. Her 10 rehinenin serbest bırakılması, çatışmalara ek 1 gün ara daha verilmesini sağlayacak" ifadeleri kullanılmıştı.

"İNSANİ YARDIM TAŞIYAN YÜZLERCE TIR GAZZE'YE GİRECEK"

Hamas'tan yapılan açıklamada ise anlaşma kapsamında İsrail hapishanelerinde bulunan 150 Filistinli kadın ve çocuk karşılığında 50 İsrailli rehinenin serbest bırakılacağı ifade edilmişti. Anlaşmayla ayrıca yakıt, insani ve tıbbi yardım taşıyan yüzlerce tırın Gazze Şeridi'ne girmesine izin verileceği belirtilmişti. İsrail'in ateşkes süresince Gazze Şeridi'nde kimseye saldırmayacağını veya kimseyi alıkoymayacağını taahhüt ettiği vurgulanmıştı.

İSRAİL 300 REHİNEYE AİT İSİM LİSTESİ YAYINLADI

İsrail hükümeti anlaşmanın duyurulmasından saatler sonra İsrail hapishanelerinde tutulan 300 Filistinli mahkum ve tutuklunun isimlerinin yer aldığı bir liste yayınlamıştı. Listede en az 33 kadın ve 123 çocuğun yer aldığı belirtiliyor. Tutukluların en küçüğü 14, en yaşlısı ise 59 yaşında bir kadın olurken, listedekilerin çoğu yargılanmayı bekliyor.