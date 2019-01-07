İsrail ile Ruanda Arasında İlk Direkt Uçuş Başlıyor

KUDÜS (AA) – İsrail ile Ruanda arasında ilk doğrudan uçak seferlerinin başlayacağı açıklandı.

KUDÜS (AA) – İsrail ile Ruanda arasında ilk doğrudan uçak seferlerinin başlayacağı açıklandı.



İsrail Ulaştırma Bakanı Yisrael Katz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Gökyüzü Afrika'ya da açılıyor! İki ülke arasındaki doğrudan uçak seferlerini başlatmak için bugün İsrail'deki Ruanda Büyükelçisi ile bir anlaşma imzaladık. Uzun bir tur yerine sadece 6 saatlik bir mesafe." ifadelerini kullandı.



Ruanda'nın İsrail Büyükelçisi Joseph Rutabana da yaptığı yazılı açıklamada, ülkesinin "RwandaAir" şirketinin önümüzdeki ay uçuşlara başlayacağını kaydetti.



Öte yandan İsrail'in Yedioth Ahronoth gazetesi ise Katz ile Rutabana arasında imzalanan anlaşmaya göre Tel Aviv ile Kigali arasında haftalık karşılıklı 7 uçuş gerçekleşeceğini belirtti.



İsrail, Kasım 2017'de Başbakan Binyamin Netanyahu'nun da katıldığı bir törenle ilk defa Ruanda'da büyükelçilik açmıştı.



İki ülke arasında direkt uçuşların başlatılması İsrail'in Afrika'daki varlığını genişletme ve Afrika ülkeleriyle iş birliğini derinleştirme çabası kapsamında atılan bir adım olarak değerlendiriliyor.



İsrail gözünü Afrika'ya dikti



Afrika kıtasının yaşadığı açlık, fakirlik ve savaşları fırsat bilen İsrail'in, elinde bulundurduğu yüksek teknolojik veri ve güvenlik imkanlarıyla Afrika ülkelerini bir bir kendine bağlayarak, uluslararası alanda buradan Filistin davasına verilen desteği kesme ve bu coğrafyanın zenginliklerinden faydalanma gibi bir dizi hedef güttüğü belirtiliyor.



Buna karşılık, Afrika ülkeleri de tesis edecekleri her ilişki ile İsrail'in ileri güvenlik, teknolojik ve tarımsal bilgisini elde etme çabasına katkıda bulunmasını umut ediyor.



İsrail, diplomatik ilişkilerini genişletmek, şirketleri için yeni pazarlar oluşturmak ve Filistin'e verilen desteği kırmak üzerine şekillenmiş üç hedefle Afrika'ya açılmaya çalışıyor.



Netanyahu da daha önce yaptığı açıklamada, son dönemde İsrail ile Afrika ülkeleri arasında gelişen ilişkilere işaret ederek, "Afrika'nın kalbine ulaşmaya çalışıyoruz." ifadesini kullanmıştı.

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