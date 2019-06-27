Son Dakika Haberleri: İsrail ile Rusya arasında GPS atışması
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İsrail ile Rusya arasında GPS atışması

54 dakika önce

İsrail hava sahasında küresel konumlama sisteminde (GPS) yaşanan aksaklıklar, Tel Aviv ile Moskova arasında atışmaya neden oldu.

İsrail ile Rusya arasında GPS atışması, System.String[]
İsrail hava sahasında küresel konumlama sisteminde (GPS) yaşanan aksaklıklar, Tel Aviv ile Moskova arasında atışmaya neden oldu.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 12:03 
Moskova, Tel Aviv, İsrail, Ekonomi
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