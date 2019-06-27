İsrail ile Rusya arasında GPS atışması
54 dakika önce
İsrail hava sahasında küresel konumlama sisteminde (GPS) yaşanan aksaklıklar, Tel Aviv ile Moskova arasında atışmaya neden oldu.
İsrail
Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 12:03
hava sahasında küresel konumlama sisteminde (GPS) yaşanan aksaklıklar, Tel Aviv
ile Moskova
arasında atışmaya neden oldu.
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