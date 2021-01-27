İsrail ile Sudan normalleşme anlaşmasını 3 ay içinde Washington'da imzalayacak - Son Dakika

İsrail ile Sudan normalleşme anlaşmasını 3 ay içinde Washington'da imzalayacak

27.01.2021 14:01
İsrail ile Sudan normalleşme anlaşmasını 3 ay içinde Washington'da imzalayacak, System.String[]

İsrail İstihbarat Bakanı Eli Cohen, İsrail ile Hartum arasında varılan ilişkileri normalleştirme anlaşmasının gelecek 3 ay içinde Washington'da imzalanacağını söyledi.

İsrail İstihbarat Bakanı Eli Cohen, İsrail ile Hartum arasında varılan ilişkileri normalleştirme anlaşmasının gelecek 3 ay içinde Washington'da imzalanacağını söyledi.

Cohen, İsrail'in Ynet televizyonuna verdiği demeçte, 24 Ocak'ta Hartum'a yaptığı resmi ziyarete ve iki ülke arasında varılan ilişkileri normalleştirme anlaşmasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

İsrail ile Sudan arasında varılan ilişkileri normalleştirme anlaşmasının taslağı üzerindeki çalışmanın devam ettiğini dile getiren Cohen, "İsrail-Sudan barış anlaşması için 3 ay içinde Washington'da bir imza töreni bekleniyor." ifadelerini kullandı.

Cohen, Israel Hayom gazetesine verdiği demeçte ise İsrail ile Sudan'ın karşılıklı olarak büyükelçilik açma adımının Washington'daki imza töreninden sonra geleceğini kaydetti.

Eski ABD Başkanı Donald Trump, 23 Ekim 2020'de yaptığı açıklamada, Sudan'ın İsrail ile barış yapmak ve ilişkilerini normalleştirmek konusunda anlaşmaya vardığını duyurmuştu.

Bunun hemen öncesinde Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, Trump'ın Sudan'ı "teröre destek veren ülkeler" listesinden çıkarma kararını imzaladığı bildirilmişti.

Cohen ve beraberindeki heyet, 25 Ocak'ta Hartum'u ziyaret etmiş, Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan ve Savunma Bakanı Yasin İbrahim ile bir araya gelmişti.

Washington, İsrail, Hartum, Sudan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İsrail ile Sudan normalleşme anlaşmasını 3 ay içinde Washington'da imzalayacak - Son Dakika


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