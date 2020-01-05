İsrail ile yapılan doğal gaz anlaşması Ürdün hükümetini zora soktu - Son Dakika
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İsrail ile yapılan doğal gaz anlaşması Ürdün hükümetini zora soktu

7 saat önce

İsrail ile Ürdün arasında 2016'da imzalanan ve geçen çarşamba günü yürürlüğe giren doğal gaz anlaşması, Ürdün hükümeti üzerinde baskılara yol açtı.

İsrail ile yapılan doğal gaz anlaşması Ürdün hükümetini zora soktu, System.String[]

İsrail ile Ürdün arasında 2016'da imzalanan ve geçen çarşamba günü yürürlüğe giren doğal gaz anlaşması, Ürdün hükümeti üzerinde baskılara yol açtı.

Ömer Rezzaz hükümetine verilen güvenoyunun geri çekilmesi yönündeki önergenin görüşülmesini isteyen bazı milletvekilleri parlamentonun alt kanadı Temsilciler Meclisinin oturumundan çekilirken, Meclis Başkanı Atıf et-Taravine önergenin Meclis Başkanlığına ulaşmadığını söyledi.

Başbakan Rezzaz ise hükümetin tüm enerji anlaşmalarını yeniden gözden geçireceğini belirterek, önergenin görüşüleceği oturuma hazırlanmaları için milletvekillerinden süre istedi.

"Önergenin ulaşmaması mümkün değil, 3 ay önce sunuldu"

El-Islah Koalisyonu Başkanı Abdullah Akayile ise AA muhabirine yaptığı açıklamada, önergenin Meclis Başkanlığına ulaşmamasının mümkün olmadığını, çünkü sunulmasının üzerinden 3 ay geçtiğini ifade etti.

Akayile, meclis oturumundan çekilen milletvekili sayısının 25'i aştığını söyledi.

Ürdün Temsilciler Meclisi, Mart 2019'da gaz anlaşmasının reddedilmesi yönünde karar almış ancak Anayasa Mahkemesi, anlaşmanın hükümetler arasında değil iki şirket arasında imzalandığını gerekçe göstererek meclisin onayının gerekli olmadığına hükmetmişti.

Ürdün-İsrail doğal gaz anlaşması

Ürdün hükümeti Eylül 2016'da İsrail ile bu ülkeden 15 yıl süreyle 45 milyar metreküp doğal gaz alımını içeren anlaşmayı imzalamıştı.

Halk ve parlamento nezdinde tepkiyle karşılanan anlaşma, ülkede protestolara sebep olmuştu.

Ürdün yönetimi 2018'de boru hattı döşemeye başlamıştı.

İsrail Enerji Bakanı Yuval Steinitz, 1 Ocak Çarşamba günü yaptığı açıklamada, iki ülke arasındaki anlaşma uyarınca ülkesinin Akdeniz'deki doğal gaz sahalarından Leviathan üzerinden Ürdün'e gaz akışının başladığını duyurmuştu.

İsrail'in Akdeniz'deki en büyük doğal gaz sahaları Leviathan ve Tamar'da yaklaşık 800 milyar metreküp doğal gaz rezervi bulunduğu tahmin ediliyor.

Çarşamba, İsrail, Ürdün, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.01.2020 07:10 Kaynak: AA
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