İsrail İlk Kuantum Bilgisayarını İnşa Etti - Son Dakika

KUDÜS, 23 Mart (Xinhua) — Klasik bilgisayar birimlerinin aksine, kübitler olarak bilinen kuantum bitleri, aynı anda birden fazla konumda veya durumda bulunabiliyor ve paralel olarak birden fazla hesaplama yapmalarını sağlayarak muazzam bir hesaplama gücü oluşturabiliyor. İyon tuzakları olarak bilinen ileri bir teknolojiye dayanan yeni WIS bilgisayarı, beş kübitlik bir makine. İsrailli ekip, bilgisayarın çevresel gürültüye aşırı duyarlılığı sorununa karşı, her ikisi de yeni kuantum bilgisayarda başarıyla uygulanan iki inovasyon geliştirdi.

Şu anda ekibin laboratuvarında inşa edilmekte olan daha da büyük bir bilgisayarın 64 kübitle çalışması ve kuantum avantajını göstermesi bekleniyor. WIS'e göre, kuantum avantajı şimdiye kadar sadece Çin Bilim ve Teknoloji Üniversitesi ve ABD'li Google şirketi tarafından inşa edilen bilgisayarlarda başarıldı. Şubat ayının ortalarında, İsrail İnovasyon Kurumu (IIA), ulusal bir kuantum bilim ve teknolojileri programının parçası olarak ulusal bir kuantum bilgisayar projesini duyurdu. 62 milyon ABD doları tutarındaki ulusal bilgisayarın inşası, IIA ve İsrail Savunma Bakanlığı'na bağlı Savunma Ar-Ge Müdürlüğü (MAFAT) tarafından finanse ediliyor.