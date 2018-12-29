Son Dakika Haberleri: İsrail'in 2 Aydır Alıkoyduğu Filistinlinin Naaşı Toprağa Verildi - Selfit

İsrail'in 2 Aydır Alıkoyduğu Filistinlinin Naaşı Toprağa Verildi - Selfit

20 dakika önce

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Selfit'teki Bidya beldesinde düzenlenen cenaze töreni Filistinli gencin cenazesinin sloganlar eşliğinde omuzlarda taşınması Cenazenin defnedilmek üzere beldedeki kabristana götürülmesiİsrail askerlerinin, ekim ayından bu yana alıkoyduğu Filistinli İlyas Yasin'in naaşı (22),...

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Selfit'teki Bidya beldesinde düzenlenen cenaze töreni
Filistinli gencin cenazesinin sloganlar eşliğinde omuzlarda taşınması
Cenazenin defnedilmek üzere beldedeki kabristana götürülmesi

İsrail askerlerinin, ekim ayından bu yana alıkoyduğu Filistinli İlyas Yasin'in naaşı (22), işgal altındaki Batı Şeria'nın Selfit kentinde toprağa verildi.

İsrail askerlerinin, ekim ayında bıçaklı saldırı girişiminde bulunduğu iddiasıyla şehit ettiği Yasin'in cenazesi, Selfit'teki Yasir Arafat Hastanesi'nden alınarak, Filistinli gencin kentteki evine götürüldü.

Yasin'in doğduğu yer olan Bidya beldesindeki camide kılınan cenaze namazının ardından şehit Filistinlinin naaşı, beldedeki kabristana defnedildi.

Yüzlerce kişinin Filistin bayraklarıyla katıldığı törende İsrail karşıtı sloganlar atıldı.

İsrail askerleri, Batı Şeria'nın kuzeyindeki Ariel Yerleşim Kampı yakınlarında bıçaklı saldırı girişiminde bulunduğu iddiasıyla 15 Ekim'de Filistinli Yasin'i şehit etmişti.

İsrail, iki aydan daha fazla süredir alıkoyduğu naaşı, dün akşam Filistin Kızılayına teslim etmişti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.12.2018 06:48 Kaynak: AA

Batı Şeria, İsrail, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Hac Kura Sonuçları Açıklandı! İşte Milyonlarca İnsanın Merakla Beklediği Sonuçlar Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'nin İstanbul Adaylarını Açıkladı

AK Parti Belediye Başkan Adayı, Aday Tanıtım Toplantısı Sırasında Baygınlık Geçirdi Son Dakika! İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Olarak Açıklanan Binali Yıldırım Gözyaşlarını Tutamadı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.12.2018 19:08:26. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İsrail'in 2 Aydır Alıkoyduğu Filistinlinin Naaşı Toprağa Verildi - Selfit
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]