İsrail'in 2 Aydır Alıkoyduğu Filistinlinin Naaşı Toprağa Verildi - Selfit

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Selfit'teki Bidya beldesinde düzenlenen cenaze töreni
Filistinli gencin cenazesinin sloganlar eşliğinde omuzlarda taşınması
Cenazenin defnedilmek üzere beldedeki kabristana götürülmesi İsrail
askerlerinin, ekim ayından bu yana alıkoyduğu Filistinli İlyas Yasin'in naaşı (22), işgal altındaki Batı Şeria
'nın Selfit kentinde toprağa verildi.
İsrail askerlerinin, ekim ayında bıçaklı saldırı girişiminde bulunduğu iddiasıyla şehit ettiği Yasin'in cenazesi, Selfit'teki Yasir Arafat
Hastanesi'nden alınarak, Filistinli gencin kentteki evine götürüldü.
Yasin'in doğduğu yer olan Bidya beldesindeki camide kılınan cenaze namazının ardından şehit Filistinlinin naaşı, beldedeki kabristana defnedildi.
Yüzlerce kişinin Filistin bayraklarıyla katıldığı törende İsrail karşıtı sloganlar atıldı.
İsrail askerleri, Batı Şeria'nın kuzeyindeki Ariel
Yerleşim Kampı yakınlarında bıçaklı saldırı girişiminde bulunduğu iddiasıyla 15 Ekim
'de Filistinli Yasin'i şehit etmişti.
İsrail, iki aydan daha fazla süredir alıkoyduğu naaşı, dün akşam Filistin Kızılayına teslim etmişti.