İsrail'in 2014'teki Gazze saldırısı sırasında yaralanan askeri öldü - Son Dakika

İsrail'in, 2014 yılında abluka altındaki Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılar sırasında yaralanan bir askerinin öldüğü bildirildi.

İsrail'in Yediot Ahranot gazetesi 27 yaşındaki asker Reuven Majin'in ölümüne dair bir haber yayımladı.

Habere göre, 2014'te Gazze'ye düzenlenen saldırılar esnasında yaralanan Majin, 11 Mart Cuma günü hayatını kaybetti.

Majin, İsrail ordusu Gazze Şeridi'ne girmeden önce sınırdaki zırhlı bir aracın Gazze'deki direniş grupları tarafından hedef alınması sonucu bacağından yaralanmıştı.

Birleşmiş Milletler (BM) raporuna göre, İsrail ordusu 51 gün boyunca 6 bin hava saldırısının yanı sıra 14 bin 500 tank atışı ve 35 binden fazla top atışıyla Gazze'yi vurdu. Filistinli gruplar ise İsrail'in hava saldırılarına roket ve füzelerle karşılık verdi.

İsrail'in saldırılarında 551'i çocuk olmak üzere 2 bin 158 Filistinli şehit oldu, 11 binden fazla kişi de yaralandı. Yaşanan çatışmalar ve atılan roketler nedeniyle 67'si asker, 73 İsrailli öldü, 740'ı asker 2 bin 522 kişi yaralandı.