TÜGVA, İsrail'in Gazze'ye saldırılarında şehit olan Filistinliler için aşure ikram etti

Kaynak: AA

İsrail, Gazze, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › İsrail'in Gazze saldırılarında hayatını kaybeden 15 Filistinli defnedildi - Son Dakika

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