İsrail'in Gazze saldırılarında hayatını kaybeden 15 Filistinli defnedildi - Son Dakika
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İsrail'in Gazze saldırılarında hayatını kaybeden 15 Filistinli defnedildi

07.08.2022 15:15
İsrail'in Gazze saldırılarında hayatını kaybeden 15 Filistinli defnedildi

İsrail'in 5 Ağustos'tan bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda hayatını kaybeden 15 Filistinli toprağa verildi.

İsrail'in 5 Ağustos'tan bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda hayatını kaybeden 15 Filistinli toprağa verildi.

Gazze saldırılarında yaşamını yitiren 15 Filistinlinin cenaze törenine yüzlerce Filistinli katıldı.

Saldırılarda hayatını kaybeden 7 Filistinli, Gazze'nin kuzeyindeki El-Avde Camisinde kılınan cenaze namazının ardından Beyt Lahya kabristanında toprağa verildi.

Gazze'nin güneyinde ise 8 Filistinlinin naaşı, Bedr Camisinde kılınan cenaze namazının ardından Refah kabristanına defnedildi.

İsrail ordusu, İslami Cihad'a ait noktaları hedef alacağı gerekçesiyle 5 Ağustos'ta abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik saldırı başlatmıştı. Bu saldırılarda Gazze Şeridi'nde 32 kişi hayatını kaybetmişti.

YORUMLAR
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Kaynak: AA

İsrail, Gazze, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail'in Gazze saldırılarında hayatını kaybeden 15 Filistinli defnedildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: İsrail'in Gazze saldırılarında hayatını kaybeden 15 Filistinli defnedildi - Son Dakika
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