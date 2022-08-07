İsrail'in saldırdığı Gazze Şeridi'nde ölü sayısı 32'ye yükseldi - Son Dakika
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İsrail'in saldırdığı Gazze Şeridi'nde ölü sayısı 32'ye yükseldi

07.08.2022 10:38
İsrail'in saldırdığı Gazze Şeridi'nde ölü sayısı 32'ye yükseldi

İsrail'in 5 Ağustos'tan bu yana saldırı düzenlediği abluka altındaki Gazze Şeridi'nde hayatını kaybedenlerin sayısının 32'ye yükseldi.

İsrail'in 5 Ağustos'tan bu yana saldırı düzenlediği abluka altındaki Gazze Şeridi'nde hayatını kaybedenlerin sayısının 32'ye yükseldi.

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları nedeniyle yaşanan kayıplara ilişkin bilgi verildi.

Bakanlık açıklamasında, 5 Ağustos'tan bu yana düzenlenen saldırılarda 6'sı çocuk, 4'ü kadın olmak üzere 32 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Yaralı sayısının 253'e yükseldiği belirtilen açıklamada, yaralıların sağlık durumuna ilişkin detaylı bilgi verilmedi.

"İsrail kasıtlı olarak sivilleri vuruyor"

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra basına yaptığı açıklamada, sağlık hizmetlerinin tehdit altında olduğuna, ilaç ve tıbbi malzeme sıkıntısı çekildiğine dikkati çekerek, İsrail'in kasıtlı bir şekilde sivilleri hedef aldığını vurguladı.

Kudra, İsrail'in bölgeye yönelik uzun yıllardır süren ablukası nedeniyle de sağlık sisteminin büyük zarar gördüğünü, son saldırılarla birlikte durumun daha da kötüleştiğini aktardı.

İsrail ordusunun, İslami Cihad'a ait noktaları hedef alacağı gerekçesiyle 5 Ağustos'ta abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik başlattığı saldırılar bugün de devam ediyor.

Filistin Sağlık Bakanlığından konuya ilişkin yapılan son açıklamada, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında aralarında 6 çocuk ve 2 kadının bulunduğu 24 kişinin hayatını kaybettiği; 203 kişinin yaralandığı belirtilmişti.

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Kaynak: AA

Filistin, İsrail, Gazze, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail'in saldırdığı Gazze Şeridi'nde ölü sayısı 32'ye yükseldi - Son Dakika

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