İsrail'in 74 yıl önce gerçekleştirdiği Deyr Yasin Katliamı Filistinlilerin hafızasında hâlâ taze - Son Dakika
Üye Girişi

İsrail'in 74 yıl önce gerçekleştirdiği Deyr Yasin Katliamı Filistinlilerin hafızasında hâlâ taze

09.04.2022 11:48
İsrail'in 74 yıl önce gerçekleştirdiği Deyr Yasin Katliamı Filistinlilerin hafızasında hâlâ taze

İsrail'in kurucu örgütleri tarafından 9 Nisan 1948'de Kudüs'ün batısındaki Deyr Yasin köyünde 254 Filistinli sivilin öldürüldüğü Deyr Yasin katliamının acısı Filistinlilerin hafızasında tazeliğini koruyor.

İsrail'in kurucu örgütleri tarafından 9 Nisan 1948'de Kudüs'ün batısındaki Deyr Yasin köyünde 254 Filistinli sivilin öldürüldüğü Deyr Yasin katliamının acısı Filistinlilerin hafızasında tazeliğini koruyor.

İsrail devletini kurmak için İngiliz manda yönetimine ve bölge halkına yönelik terör eylemleri düzenleyen, liderliğini Avraham Stern'in yaptığı Lehi (Stern) ile Menahem Begin öncülüğündeki İsrail Ulusal Askeri Örgütü (İrgun) militanları, Palmah ve Hagana gibi siyonist terör örgütlerinin de desteğiyle 9 Nisan 1948'de Filistin'in Deyr Yasin köyüne baskın düzenlemiş ve 254 Filistinliyi katletmişti.

Deyr Yasin katliamı Filistinlilerin, tarihi Filistin topraklarının diğer bölgelerine ve komşu Arap ülkelerine zorunlu göçünde önemli bir faktör oldu. Bu katliam ayrıca 1948'de Arap-İsrail Savaşı'nın fitilini ateşleyen en önemli nedenler arasında yer aldı.

Deyr Yasin'de neler yaşandı?

Katliamdan kurtulmayı başarabilen az sayıdaki tanığın daha sonra anlattıkları, 9 Nisan 1948'de yaşanan dehşeti gözler önüne serdi.

Buna göre, 8 Nisan'da Filistin direnişinin komutanlarından Abdulkadir el-Hüseyni'nin şehadet haberinin duyulmasıyla köy halkı, Yahudilerin o gece köye saldırabileceğini düşünerek nöbet tutmaya başladı.

Gece yarısı Deyr Yasin köyünü basan teröristler, anons yaparak halktan köyü terk etmelerini istedi. Ancak bunun için mühlet tanımadan evleri yakmaya başladılar, dışarı çıkmaya çalışanları da ateş açarak öldürdüler.

Deyr Yasin'de o gece 52 çocuk, ailelerinin gözleri önünde başları kesilerek öldürüldü, 60'tan fazla kadın da vücutları parçalanarak katledildi.

Köydeki bütün erkekler ise öldürüldükten sonra su kuyularına atıldı.

Katliamdan çok az sayıda sivil yaralı kurtuldu. Yaralı kadın ve çocuklar olayın ardından çırılçıplak soyularak araçlara doldurulup Yahudi yerleşim birimlerinde dolaştırıldı.

"Hepimizi öldürmeye gelmişlerdi"

Yahudi terör örgütlerinin köye düzenlediği katliamdan kurtulmayı başaran katliamın son tanıklarından, bugün 84 yaşında olan ve Kudüs'ün Şeyh Cerrah Mahallesi'nde yaşamını sürdüren Umm Usame, o gece köylerine düzenlenen saldırıyı şöyle anlatmıştı:

"Evimiz üç katlıydı, babamla birlikte ağabeyim de nöbet tutuyordu. Yahudiler şafak vaktine doğru, sabah ezanının okunmasıyla birlikte köye indiler. Araçları yoktu. Köyün etrafını kuşattılar. Kimsenin köyden kaçmasını istemiyorlardı. Hepimizi öldürmeye gelmişlerdi."

Geçen yıl AA muhabirine konuşarak tanık olduğu dehşeti kayıtlara geçiren Umm Usame, "İlk olarak sabah namazı için abdest almaya çıkan bir köylüyü yakalayıp öldürdüler. Ağabeyim onları görmüştü, birkaç defa seslendi ama cevap vermediler. Bunun üzerine onlara ateş etmeye başladı. Ağabeyim köydekilerin uyanması için de ateş açtı ve çatışma başladı." ifadelerini kullandı.

Çatışmanın başlamasıyla kadın ve çocuklar kaçacak yer aradı ancak çok azı teröristlerin mermilerinden kurtulabildi.

Umm Usame, babasının diğer eşi, ağabeyi ve diğer çocuklarla evlerinin arka penceresinden halasının evine, oradan da Ain Karem köyüne kaçarak katliamdan kurtulduğunu anlattı.

"Bu eylemi yapmasaydık İsrail olmayacaktı"

Katliamdan sadece bir ay sonra David Ben-Gurion, İsrail devletinin kuruluşunu ilan etti.

Katliamı gerçekleştirenlerden Menahem Begin, 1977-1983 yıllarında İsrail Başbakanı oldu. Begin, "Eğer 'Deyr Yasin zaferi' olmasaydı, İsrail devleti de olmazdı." diyerek saldırının meşruluğunu savunmuştu.

Haaretz gazetesinin 2010'da Deyr Yasin katliamıyla ilgili belgeler, raporlar ve fotoğrafların kamuya açılması önündeki engelin kaldırılması için verdiği dilekçe İsrail Yüksek Mahkemesi tarafından reddedildi.

Yerel gözlemcilere göre söz konusu katliam, Filistinli Araplar ile Yahudiler arasında o dönem zaten var olan nefrete yenilerini ekledi ve Filistin halkının hafızasında silinmez bir yer edindi.

İsrail Deyr Yasin'deki sokaklara katliamı yapanların adını verdi

İsrail yönetimi, 1948'de Yahudi terör örgütlerince yerle bir edilen köyü 1980'de Givat Shaul adıyla yeniden inşa etti ve tarihin en korkunç katliamlarından birine sahne olan Deyr Yasin'deki köyün cadde ve sokaklarına katliamı gerçekleştiren teröristlerin adını verdi.

Filistinliler ise 1948'de kaybettikleri katliam kurbanlarını her yıl çeşitli etkinliklerle anmaya devam ediyor.

YORUMLAR
500
Son dakika haber | İsrail'de art arda düzenlenen bireysel saldırılar güvenlik zaafı oluşturuyor Son dakika haber | İsrail'de art arda düzenlenen bireysel saldırılar güvenlik zaafı oluşturuyor İsrail'de Hamursuz Bayramı Öncesi Matsalar Hazırlanıyor İsrail'de Hamursuz Bayramı Öncesi Matsalar Hazırlanıyor

Katliam, İsrail, Kudüs, Nisan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İsrail'in 74 yıl önce gerçekleştirdiği Deyr Yasin Katliamı Filistinlilerin hafızasında hâlâ taze - Son Dakika


Son Dakika
12:32 Esenyurt'ta 3 çocuk annesi Ceylan'ın sır ölümü! Cinayet mi intihar mı?
12:29 İş arkadaşının anahtarını çaldı, evine hırsız yolladı, mobil bankacılık üzerinden adına kredi çekti
12:21 Yabancı kadınları iş bulma vaadiyle Türkiye'ye getirip, katalogla pazarlamışlardı: Kataloglu fuhuş çetesine rekor ceza talebi
12:18 Ağrı'daki AK Parti sahuru tartışılmaya devam ediyor! Bu kez de mekan sahibi konuştu: Faturadaki hata sehven yapıldı
12:14 Fenerbahçe'nin hocasından derbi uyarıları: İlk gole ve kartlara dikkat!
11:55 Çarşıda pazarda fiyatı artıyor ama üreticilerin elinde kalan soğanlar depolarda çürümeye terk edildi
11:52 Herkes eleştirmişti ama Nevşin Mengü, Ağrı'daki sahur görüntülerini "doğal" buldu: Gençler sosyalleşmiş!
11:48 Ölen kocasıyla iletişim kurmak için gittiği medyuma aşık oldu: Medyumla evlenmek için mezardaki kocadan izin istedi
11:39 Ciciş Esra Ersoy'un istismar ettiği çocuğun kemik yaşı 14 çıktı! Kendisini "18'den büyük gösteriyordu" diye savunmuştu
11:11 Bartu Küçükçağlayan, 'Hakan Şükür' diyemeyince sosyal medyada gündem oldu: Söyleyemiyoruz adını galiba...
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.04.2022 12:49:25. #1.12#
SON DAKİKA: İsrail'in 74 yıl önce gerçekleştirdiği Deyr Yasin Katliamı Filistinlilerin hafızasında hâlâ taze - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement