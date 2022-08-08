İsrail'in Gazze saldırılarında hayatını kaybeden 5 Filistinlinin naaşı toprağa verildi - Son Dakika
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İsrail'in Gazze saldırılarında hayatını kaybeden 5 Filistinlinin naaşı toprağa verildi

08.08.2022 13:47

İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda dün hayatını kaybeden 5 Filistinli için cenaze töreni düzenlendi.

İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda dün hayatını kaybeden 5 Filistinli için cenaze töreni düzenlendi.

Saldırılarda hayatını kaybeden Filistinlilerin cenazesi, yüzlerce kişinin katılımıyla Cibaliya beldesindeki En-Nur Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından belde kabristanında toprağa verildi.

İsrail, 5 Ağustos'ta saldırı hazırlığında olduğu gerekçesiyle Gazze'de İslami Cihad'a ait olduğunu iddia ettiği hedeflere saldırı başlatmıştı. İsrail'in saldırısı üzerine Gazze'den İsrail yönüne bir dizi roket atılmıştı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda aralarında 14 çocuk ve 4 kadının yer aldığı 44 kişi hayatını kaybetmişti. İsrail tarafındaysa herhangi bir can kaybı yaşanmamıştı.

Gazze'deki İslami Cihad Hareketi ile İsrail arasında Mısır'ın ara buluculuğuyla varılan ateşkesin, dün 23.30 itibarıyla yürürlüğe girdiği duyurulmuştu.

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Kaynak: AA

İsrail, Gazze, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail'in Gazze saldırılarında hayatını kaybeden 5 Filistinlinin naaşı toprağa verildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: İsrail'in Gazze saldırılarında hayatını kaybeden 5 Filistinlinin naaşı toprağa verildi - Son Dakika
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