İsrail, Gazze'ye saldırısında İslami Cihad Hareketinin önde gelen ismini öldürdü (3) - Son Dakika
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İsrail, Gazze'ye saldırısında İslami Cihad Hareketinin önde gelen ismini öldürdü (3)

05.08.2022 18:46

İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda İslami Cihad Hareketinin önde gelen isimlerinden Teysir el-Caberi ile 7 kişinin daha öldürüldüğü, 44 kişinin yaralandığı bildirildi.

İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda İslami Cihad Hareketinin önde gelen isimlerinden Teysir el-Caberi ile 7 kişinin daha öldürüldüğü, 44 kişinin yaralandığı bildirildi.

İslami Cihad Hareketi Sözcüsü Davud Şihab, Al Jazeera televizyon kanalına yaptığı açıklamada, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırısında hareketin önde gelen isimlerinden Teysir el-Caberi'nin öldürüldüğünü söyledi.

Filistin Sağlık Bakanlığı da yaptığı yazılı açıklamada, İsrail'in Gazze'ye saldırılarında aralarında 5 yaşında bir çocuğun da bulunduğu 8 Filistinlinin hayatını kaybettiğini, 44 kişinin yaralandığını duyurdu.

Sosyal medyada Gazze içindeki bazı yerlerin hedef alındığı ve dumanların yükseldiği görüntüler paylaşıldı.

İsrail tarafının açıklaması

İsrail Ordu Sözcülüğünden yapılan yazılı açıklamada ise, "Şafak" olarak isimlendirilen operasyon kapsamında, "Gazze Şeridi'nde İslami Cihad Hareketi kaynaklı tehditler karşısında ordunun Gazze'yi vurduğu" aktarıldı.

Ordunun açıklamasında, Caberi ve beraberindeki 10 İslami Cihad üyesinin saldırı hazırlığındayken hedef alındığı öne sürüldü.

Açıklamada ayrıca, İsrail cephesinde de Gazze Şeridi çevresindeki 80 kilometreye kadar uzanan alanda "özel durum" ilan edildiği belirtildi.

İsrail hükümetinden Başbakan Yair Lapid ve Savunma Bakanı Benny Gantz adına yapılan ortak açıklamada ise ordunun istihbarat birimleriyle iş birliği halinde gerçekleştirdiği operasyonun amacının "özellikle Gazze Şeridi çevresinde yaşayan İsrail vatandaşlarına karşı somut bir tehdidi ortadan kaldırmak olduğu" ifade edildi.

Gazze Şeridi'ndeki operasyon nedeniyle Lapid ve Gantz'ın katılımıyla akşam saatlerinde bir güvenlik durum değerlendirme toplantısı yapılacağı belirtildi.

İsrail basınında yer alan haberlerde, Demir Kubbe hava savunma sistemlerinin Tel Aviv ve Kudüs'e yerleştirildiği paylaşıldı.

İslami Cihad yöneticisinin gözaltına alınması gerilimi tırmandırdı

İsrail askerleri, 1 Ağustos'ta işgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin kentinde İslami Cihad Hareketinin yöneticisi Bessam Saadi'yi yaralayarak gözaltına almış, çıkan çatışmada bir Filistinli hayatını kaybetmişti.

İsrail ordusu, Saadi'nin gözaltına alınmasının ardından olası bir misilleme endişesiyle abluka altındaki Gazze çevresinde alarm seviyesini üst düzeye çıkarmıştı.

Bu kapsamda ordu birlikleri, Gazze Şeridi çevresindeki Yahudi yerleşim bölgelerini birbirine bağlayan ana yolları kapatmış, Gazze semalarında onlarca insansız hava aracı uçurulmuştu.

Son 4 gündür devam eden süreçte Gazze'nin kuzeyindeki Beyt Hanun (Erez) Sınır Kapısı ve Kerem Ebu Salim Sınır Kapısı da kapalı tutuluyordu.

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Son dakika haberi: İsrail, Gazze'ye saldırısında İslami Cihad Hareketinin önde gelen ismini öldürdü Son dakika haberi: İsrail, Gazze'ye saldırısında İslami Cihad Hareketinin önde gelen ismini öldürdü Son dakika haber! İsrail, Gazze'ye saldırısında İslami Cihad Hareketinin önde gelen ismini öldürdü Son dakika haber! İsrail, Gazze'ye saldırısında İslami Cihad Hareketinin önde gelen ismini öldürdü
Kaynak: AA

Davud Şihab, İsrail, Gazze, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail, Gazze'ye saldırısında İslami Cihad Hareketinin önde gelen ismini öldürdü (3) - Son Dakika

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SON DAKİKA: İsrail, Gazze'ye saldırısında İslami Cihad Hareketinin önde gelen ismini öldürdü (3) - Son Dakika
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