İsrail'in Gazze'ye saldırılarında yaralanan 10 yaşındaki Filistinli hayatını kaybetti - Son Dakika
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İsrail'in Gazze'ye saldırılarında yaralanan 10 yaşındaki Filistinli hayatını kaybetti

11.08.2022 15:00
İsrail'in Gazze'ye saldırılarında yaralanan 10 yaşındaki Filistinli hayatını kaybetti

İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne düzenlediği son saldırılarda başından yaralanan 10 yaşındaki Leyan eş-Şair, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne düzenlediği son saldırılarda başından yaralanan 10 yaşındaki Leyan eş-Şair, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Filistin Kızılayı, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail'in Gazze'ye 5 Ağustos'ta düzenlediği saldırılarda yaralanan Şair'in, yaralı diğer iki çocukla tedavi için 2 gün önce Beyt Hanun (Erez) Sınır Kapısı'ndan Kudüs'teki El-Makasıd Hastanesine sevk edildiğini aktardı.

Açıklamada, Şair'in aldığı yara nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybettiği belirtildi.

Filistin resmi ajansı WAFA'nın Makasıd Hastanesinin açıklamasına dayandırdığı haberinde ise Şair'in İsrail'in attığı füze parçasının başına isabet etmesi ve beyninde hassas bölgelerin zarar görmesi sonucu "klinik ölü" olarak 9 Ağustos Salı günü hastaneye ulaştığı bilgisi paylaşıldı.

Filistin Sağlık Bakanlığı daha önce yaptığı açıklamada, Gazze'de yaralanarak tedavi gören bir Filistinlinin daha hayatını kaybettiğini bildirmişti.

Şair'in hayatını kaybetmesiyle İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne 5 Ağustos Cuma günü başlattığı 3 gün süren saldırılarında yaşamını yitiren Filistinlilerin sayısı 48'e yükseldi.

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Kaynak: AA

Filistin, İsrail, Kudüs, Gazze, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail'in Gazze'ye saldırılarında yaralanan 10 yaşındaki Filistinli hayatını kaybetti - Son Dakika

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SON DAKİKA: İsrail'in Gazze'ye saldırılarında yaralanan 10 yaşındaki Filistinli hayatını kaybetti - Son Dakika
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