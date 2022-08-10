İsrail'in Gazze saldırısında ölen Filistinli için cenaze töreni düzenlendi - Son Dakika
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İsrail'in Gazze saldırısında ölen Filistinli için cenaze töreni düzenlendi

10.08.2022 14:33
İsrail'in Gazze saldırısında ölen Filistinli için cenaze töreni düzenlendi

İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne düzenlediği son saldırılarda yaralanan ve dün hayatını kaybeden Filistinli İbrahim Ebu Salah'ın naaşı gerçekleştirilen cenaze töreninin ardından toprağa verildi.

İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne düzenlediği son saldırılarda yaralanan ve dün hayatını kaybeden Filistinli İbrahim Ebu Salah'ın naaşı gerçekleştirilen cenaze töreninin ardından toprağa verildi.

Gazze'de düzenlenen cenaze törenine yüzlerce kişi katıldı.

Ebu Salah'ın naaşı Gazze'nin kuzeyinde yer alan Beyt Hanun beldesindeki En-Nasr Camisi'nde kılınan cenaze namazı sonrası belde kabristanlığında toprağa verildi.

Filistinli Ebu Salah'ın hayatını kaybetmesiyle İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne 5 Ağustos Cuma günü başlattığı 3 gün süren saldırılarında yaşamını yitiren Filistinlilerin sayısı 46'ya çıkmış oldu.

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Kaynak: AA

Beyt Hanun, İsrail, Gazze, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail'in Gazze saldırısında ölen Filistinli için cenaze töreni düzenlendi - Son Dakika

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SON DAKİKA: İsrail'in Gazze saldırısında ölen Filistinli için cenaze töreni düzenlendi - Son Dakika
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