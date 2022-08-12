Gazze'den çıkarılan yaralı çocuklar tedavi için Doğu Kudüs'e geliyor - Son Dakika
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Gazze'den çıkarılan yaralı çocuklar tedavi için Doğu Kudüs'e geliyor

12.08.2022 12:11
Gazze'den çıkarılan yaralı çocuklar tedavi için Doğu Kudüs'e geliyor

İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne üç gün boyunca düzenlediği saldırılarda yaralanan çocuklardan ikisi işgal altındaki Doğu Kudüs'teki Makasıd Hastanesi'nde tedavi görüyor.

İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne üç gün boyunca düzenlediği saldırılarda yaralanan çocuklardan ikisi işgal altındaki Doğu Kudüs'teki Makasıd Hastanesi'nde tedavi görüyor.

İsrail'in cuma günü başlayan ve üç gün boyunca devam eden saldırılarında aralarında kadın ve çocukların da olduğu 48 kişi hayatını kaybetti. Saldırılarda 300'den fazla Filistinli de yaralandı.

Gazze'deki saldırının son kurbanı 10 yaşındaki kız çocuğu Leyan eş-Şair, tedavi için getirildiği Makasıd Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

Hastanede hala çatışmadaki şarapneller nedeniyle başından yaralanan iki çocuk daha yoğun bakımda tedavi görüyor.

Makasıd Hastanesi Tıbbi Direktörü Dr. İbrahim Zeval, AA muhabirine yaptığı açıklamada, şu ana kadar ağır yaralı durumdaki üç çocuğun mekanik solumun ünitesi durumunda hastaneye ulaştığını ve tedavi altına alındığını aktardı.

Bu sabah vefat eden 10 yaşındaki Leyan eş-Şair'in hastaneye "neredeyse ölüm döşeğinde" geldiğini ifade eden Zeval, diğer gelen iki çocuğun da başına isabet eden şarapnellerle yaralandığını, ameliyat edildiklerini ve yoğun bakımda durumlarının stabil olduğunu belirtti.

Zeval, Gazze'de yine başına şarapnel isabet eden 18 yaşında bir erkeğin hastaneye gelmesini beklediğini aktararak, şunları söyledi:

"Bir doktor olarak tabi ki fidan yıllarındaki ailelerin yanında mutlu biçimde yaşayan 8-9 yaşında çocukları gördüğünüz zaman bir anda yaşamla ölüm arasında bir şok etkisi yapıyor. Çocukları gördüğümüz zaman bizi çok etkiliyor. Ailelerinden de yaralı olanlar var. İnsan hayatı en önemli şey. Dünyaya dediğimiz, bu kadar ölüm yeterli. Çocukların böyle ölmesine son verilmeli."

İsrail'in Gazze'ye saldırısı

İsrail askerleri 1 Ağustos'ta işgal altındaki Batı Şeria'da bulunan Cenin kentinde İslami Cihad yöneticisi Bessam es-Saadi'yi gözaltına almıştı.

İsrail, bu adımın ardından İslami Cihad'ın saldırı hazırlığında olduğu iddiasıyla abluka altındaki Gazze Şeridi çevresinde bulunan sivil yerleşimleri ulaşıma kapatmıştı.

Güneydeki birliklerini takviye eden İsrail ordusu, 5 Ağustos Cuma günü Gazze Şeridi'nde İslami Cihad'a ait olduğunu iddia ettiği bazı noktalara saldırılar başlatmıştı.

Üç gün süren saldırılarda Gazze'de aralarında kadın ve çocukların da yer aldığı 48 Filistinli hayatını kaybetmiş, 300'den fazla Filistinli yaralanmıştı.

Gazze'den İsrail yönüne yüzlerce roket atılmış ancak İsrail'de herhangi bir can kaybı yaşanmamıştı.

Taraflar arasında Mısır'ın ara buluculuğunda 7 Ağustos Pazar akşamı ateşkes sağlanmıştı.

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İsrail saldırılarında hayatını kaybedenler için anma etkinliği İsrail saldırılarında hayatını kaybedenler için anma etkinliği HAN YUNUS - Gazze'de cenaze töreni HAN YUNUS - Gazze'de cenaze töreni
Kaynak: AA

Doğu Kudüs, İsrail, Gazze, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gazze'den çıkarılan yaralı çocuklar tedavi için Doğu Kudüs'e geliyor - Son Dakika

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