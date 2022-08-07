Gazze saldırısı gölgesinde 2 bin 201 fanatik Yahudi yerleşimci Aksa'ya baskın düzenledi - Son Dakika
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Gazze saldırısı gölgesinde 2 bin 201 fanatik Yahudi yerleşimci Aksa'ya baskın düzenledi

07.08.2022 16:46
Gazze saldırısı gölgesinde 2 bin 201 fanatik Yahudi yerleşimci Aksa'ya baskın düzenledi

İsrail'in abluka altındaki Gazze şeridine saldırıları üçüncü gününde devam ederken aralarında İsrailli aşırı sağcı Milletvekili Itamar Ben-Gvir'in de yer aldığı 2 bin 201 fanatik Yahudi yerleşimci Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi.

İsrail'in abluka altındaki Gazze şeridine saldırıları üçüncü gününde devam ederken aralarında İsrailli aşırı sağcı Milletvekili Itamar Ben-Gvir'in de yer aldığı 2 bin 201 fanatik Yahudi yerleşimci Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi.

Kudüs İslami Vakıflar İdaresinden yapılan yazılı açıklamaya göre, sabah ve öğleden sonra Yahudilerin dini bayramı Tisha B'Av gerekçesiyle 2201 kadar fanatik Yahudi yerleşimci İsrail polisi eşliğinde Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, bazı Yahudi yerleşimcilerin, Aksa içinde yere yatarak dini ritüellerini yaptığı görüldü.

İsrailli Milletvekili Itamar Ben-Gvir de sabah saatlerinde Mescid-i Aksa'ya baskın düzenleyen isimler arasında yer aldı. Ben-Gvir baskından sonrasında yaptığı paylaşımda, "Bugün 9 Ağustos'ta Yahudiler için en kutsal mekan Tapınak Dağı'na (Mescid-i Aksa'ya) oğlum David ile yürümek ve buradaki egemenliğin bizim olduğunu hatırlatmak için geldim." ifadelerini kullandı. Ben-Gvir, "ne roketlerin, ne tehditlerin kendilerini durduramayacağını" dile getirdi.

-Aksa kapılarında provokatif eylemler

İsrail polisi, fanatik Yahudi yerleşimcilerin baskınları öncesinde Aksa'nın bulunduğu Eski Şehir bölgesinde yoğun güvenlik önlemleri alırken, Aksa avlusunda ve çevresinde bulunan bazı Filistinlileri tartakladı ve darbetti, Aksa içinde aralarında iki Filistinli basın mensubunun yer aldığı en az üç Filistinliyi gözaltına aldı.

Bazı Yahudi yerleşimci gruplar Mescid-i Aksa çevresinde İsrail bayraklarıyla ırkçı sloganlar atarak gösteriler yaptı. Yerleşimciler ve Filistinliler arasında zaman zaman sözlü sataşmalar yaşandı.

Fanatik Yahudi yerleşimciler, cuma, cumartesi dışında İsrail polisi denetiminde Mescid-i Aksa'ya baskınlar düzenliyor. İsrail'in Gazze saldırılarının üçüncü gününde sürerken fanatik yerleşimci grupların çağrısıyla, Aksa'ya baskın düzenleyen yerleşimci sayısının çok fazla olduğu dikkati çekti.

İsrail'in İslami Cihad'a ait noktaları hedef aldığı gerekçesiyle 5 Ağustos'ta başladığı abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları havadan ve karadan devam ediyor.

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne üçüncü gününde devam eden saldırılarında ölü sayısının 32'ye, yaralı sayısının 275'e yükseldiği bilgisi paylaşıldı.

Kudüs İslami Vakıflar İdaresinin egemenliği ihlal ediliyor

Mescid-i Aksa, İsrail ile Ürdün arasında 26 Ekim 1994'te imzalanan barış antlaşmasına göre Ürdün Vakıflar, İslami İşler ve Mukaddesat Bakanlığına bağlı Kudüs İslami Vakıflar İdaresinin himayesinde bulunuyor ancak Yahudiler, 2003'ten bu yana İdarenin izni olmadan İsrail'in tek taraflı kararıyla polis eşliğinde kutsal mabede giriyor.

Bu girişleri baskın olarak nitelendiren Kudüs İslami Vakıflar İdaresi, Müslümanların egemenliğinin ihlal edildiğini belirtiyor.

Statükoya göre Aksa'da Yahudiler ibadet edemez

Statükoya göre, fanatik Yahudi yerleşimcilerin Aksa'da ibadet etmesine izin verilmemesi gerekiyor.

Ancak fanatik Yahudiler sık sık İsrail polisi korumasında Aksa'ya baskınlar düzenliyor.

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Filistinli Militan Grup, Üst Düzey Komutanın İsrail Hava Saldırısında Öldüğünü Teyit Etti Filistinli Militan Grup, Üst Düzey Komutanın İsrail Hava Saldırısında Öldüğünü Teyit Etti Dışişleri Bakanlığı: 'İsrail'in (Gazze'de) halen devam etmekte olan sivillere yönelik saldırılarını ve Mescid-i Aksa'da ibadet girişimlerinde... Dışişleri Bakanlığı: 'İsrail'in (Gazze'de) halen devam etmekte olan sivillere yönelik saldırılarını ve Mescid-i Aksa'da ibadet girişimlerinde...
Kaynak: AA

İsrail, Gazze, Aksa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gazze saldırısı gölgesinde 2 bin 201 fanatik Yahudi yerleşimci Aksa'ya baskın düzenledi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Gazze saldırısı gölgesinde 2 bin 201 fanatik Yahudi yerleşimci Aksa'ya baskın düzenledi - Son Dakika
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