Üye Girişi
İsrail'in "aile birleşimi" yasası, Filistinli aileleri yıllarca mağdur etti - Son Dakika

İsrail'in "aile birleşimi" yasası, Filistinli aileleri yıllarca mağdur etti

07.07.2021 11:46

İsrail'de yeni hükümetin ilk ciddi sınavında başarısız olmasıyla yürürlükten kalkan tartışmalı "aile birleşimi" yasası, Filistinli ailelerin yıllar boyunca büyük mağduriyetler yaşamasına yol açtı.

İsrail'de yeni hükümetin ilk ciddi sınavında başarısız olmasıyla yürürlükten kalkan tartışmalı "aile birleşimi" yasası, Filistinli ailelerin yıllar boyunca büyük mağduriyetler yaşamasına yol açtı.

Başbakan Naftali Bennett liderliğindeki koalisyon hükümeti "aile birleşimi" olarak bilinen ve İsrail vatandaşı Filistinlileri hedef alan tartışmalı yasanın uzatılmasını Meclisten geçiremedi.

Koalisyonda yer alan sol görüşlü Meretz ve İsrail vatandaşı Filistinlileri temsil eden Birleşik Arap Listesi partileri yasanın uzatılmasına destek vermeyeceğini duyurmuştu.

Bunun üzerine koalisyon ortakları arasında yapılan pazarlıkta, söz konusu yasanın 1 yıl yerine 6 ay uzatılması ve 1600 Filistinli aileye vatandaşlık verilmesi konusunda anlaşmaya varıldı.

Ancak buna rağmen 120 sandalyeli Mecliste yapılan oylamada 59'ar evet ve hayır oyu çıktı.

Bu sonuçla yasa uzatılamadı ve Başbakan Bennett liderliğinde 13 Haziran'da kurulan koalisyon hükümeti ilk ciddi sınavında adeta sınıfta kaldı.

İsrail'de ilk olarak 2003'te kabul edilen ve sonrasında her yıl uzatılan "aile birleşimi" yasası Filistinli aileleri yıllarca mağdur etti.

Birçok insan hakları kuruluşu tarafından "ırkçı" olarak addedilen yasa, İsrail vatandaşı Filistinliler ile işgal altındaki Batı Şeria veya abluka altındaki Gazze Şeridi'ndeki Filistinliler arasında yapılan evliliklerin ardından "aile birleşimini" zorlaştırıyordu.

Kimlik başvurularında hep ret cevabı alınıyor

Filistinli Mahmud Ebu Kuveyder, tartışmalı "aile birleşimi" yasası nedeniyle yaşadığı mağduriyeti AA muhabirine anlattı.

İsrail'in güneyindeki Bi'ru's-Seba (Beerşeba) kentinde yaşayan Ebu Kuveyder, 20 yıl önce Gazze Şeridi'nin Han Yunus bölgesinden Filistinli bir kadınla evlendi.

Kendisi İsrail vatandaşı olan Ebu Kuveyder, Filistin vatandaşı eşine oturma izni almak için yıllarca mücadele etti, ancak sonuca ulaşamadı.

Ebu Kuveyder, "1992'de evlendim. 4'ü kız 7 çocuğumun hepsinde İsrail kimliği var, ama eşimin kimliği yok. Kimlik almak için ne kadar başvurduysak reddedildi." dedi.

İnsanlık dışı muamele

Eşinin sadece Filistin kimliği olduğunu ve çoğu zaman birlikte dışarı çıktıklarında İsrail polisinin onu gözaltına alarak Gazze'ye geri göndermesinden korktuğunu dile getiren Ebu Kuveyder, "Eşimin annesi vefat etti cenazesine bile gidemedi, evde kaldı. Kudüs'e gidemiyor ve hac ibadetini eda edemiyor." diye konuştu.

İsrail İçişleri Bakanlığının aile birleşimi için yaptıkları başvuruları sebep göstermeksizin reddettiğini aktaran Ebu Kuveyder, "Çocuklarımızın İsrail kimlikleri var ama eşimin yok. Ne zamana kadar bu ırkçı kanun uygulanmaya devam edecek." ifadelerini kullandı.

Hiçbir Yahudi'ye bu ayrımcılığın yapılmadığına işaret eden Ebu Kuveyder, "Yahudiler Rusya'dan ve Etiyopya'dan geliyor, pasaportları ve kimlikleri hazır kendilerini bekliyor. Onlar insan da biz değil miyiz?" diye sordu.

Ömrünü adeta ev hapsinde geçiriyor

Doğu Kudüs'teki Ras el-Amud semtinde eşi ve çocuklarıyla yaşayan Ürdünlü Menal Ebu Nab da aynı kanunun mağdurlarından.

Ebu Nab, Kudüslü olan eşiyle 28 yıl önce evlendiğini, aile birleşiminden faydalandığını ancak sonrasında yaşanan bazı sorunlar yüzünden bu hakkın elinden alındığını söyledi.

"28 yıldır Kudüs'te yaşıyorum ama ev hapsindeyim. Evden çıkmıyorum. Sadece hastalandığımda doktora gidip geliyorum. Çocuklarımla evden çıkamıyorum. Ne bir düğüne ne bir cenazeye katılabiliyorum." diyen Ebu Nab, aile birleşiminden yararlanmak için mahkemeler aracılığıyla birçok defa başvuruda bulunduklarını ancak hep ret cevabı aldıklarını dile getirdi.

En küçüğü 18 yaşında 5 çocuğu olduğunu ve hepsinin İsrail kimliği olduğunu belirten Ebu Nab, kendisinin ikamet izni olmadığı için 28 yıldır Ürdün'deki ailesinin yanına gidemediğini, giderse bir daha Kudüs'e dönemeyeceğini ifade etti.

Filistinlilerin çilesi bitmiyor

İsrail'in kuzeyindeki Vadi Ara bölgesine bağlı Arara beldesinde ikamet eden Semer Ebu Cuveyad ise kimliği olmasına rağmen 2 yılda bir yenileme çilesini çekiyor.

Aslen Ramallahlı olduğunu ve 24 yıl önce evlendiğini söyleyen Ebu Cuveyad, şunları anlattı:

"Kimliğim olmasına rağmen Batı Şeria'daki ailemi ziyaret etmek istiyorsam İsrail kontrol noktalarından geçmem gerekiyor. Çocuklarım sorunsuz geçiyor ama beni arıyorlar ve geçemiyorum. Anneanne oldum ama hala aynı sıkıntıyı çekiyorum. Geçenlerde kimliği yenilemek için İsrail İçişleri Bakanlığına gittiğimde Meclisten cevap beklediklerini söylediler."

Ebu Cuveyad, "Bu nasıl bir kanun, 2 yılda bir kimliğimi yenilemek zorunda kalıyorum. Kızım öğretmen oldu, evlendi, ben de anneanne oldum ama hala kimliğimi yeniliyorum. 5'i kız 7 çocuğum var, 51 yaşına geldim. İsrail pasaportum olmadığı için umreye gidemiyorum. Ne zamana kadar bu sıkıntıyı çekeceğim." diyerek tepkisini dile getirdi.

İsrail'in aile birleşimi yasası, Filistinli aileleri yıllarca mağdur etti
İsrail'in aile birleşimi yasası, Filistinli aileleri yıllarca mağdur etti
İsrail'in aile birleşimi yasası, Filistinli aileleri yıllarca mağdur etti
İsrail'in aile birleşimi yasası, Filistinli aileleri yıllarca mağdur etti

Batı Şeria, İsrail, Kudüs, Gazze, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İsrail'in 'aile birleşimi' yasası, Filistinli aileleri yıllarca mağdur etti - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

4 aylık hamile Özge Özpirinçci ultrason çekimi sırasında çekilen fotoğrafı paylaştı 17:41 4 aylık hamile Özge Özpirinçci ultrason çekimi sırasında çekilen fotoğrafı paylaştı Binlerce insanı göz göre kısırlaştırdılar! Karanlık tarih su yüzüne çıkıyor 17:26 Binlerce insanı göz göre kısırlaştırdılar! Karanlık tarih su yüzüne çıkıyor Son Dakika: Çiftlik Bank davası sanığı 17:24 Son Dakika: Çiftlik Bank davası sanığı "Tosuncuk" lakaplı Mehmet Aydın tutuklandı
Mario Balotelli'nin Adana Demirspor'a maliyeti ortaya çıktı: Yıldız futbolcu toplam 2.5 milyon euro kazanacak 17:13 Mario Balotelli'nin Adana Demirspor'a maliyeti ortaya çıktı: Yıldız futbolcu toplam 2.5 milyon euro kazanacak Tosuncuk lakaplı Mehmet Aydın: Mağdurların zararları mal varlığımdan karşılansın 17:08 Tosuncuk lakaplı Mehmet Aydın: Mağdurların zararları mal varlığımdan karşılansın F.Bahçe için teklifleri kabul etmeyen ancak karşılık göremeyen Gökhan Gönül, yakın çevresine dert yandı 16:59 F.Bahçe için teklifleri kabul etmeyen ancak karşılık göremeyen Gökhan Gönül, yakın çevresine dert yandı
Damadını oğlunun eşiyle ilişki yaşadığı için öldüren kayınbaba cinayet sebebini böyle açıkladı: 16:29 Damadını oğlunun eşiyle ilişki yaşadığı için öldüren kayınbaba cinayet sebebini böyle açıkladı: "Diğer gelinlerine de aynısını yapacağım" dedi Adana Demir'den olay yaratan Balotelli paylaşımı: İki deli bir araya gelmemeliydik 15:27 Adana Demir'den olay yaratan Balotelli paylaşımı: İki deli bir araya gelmemeliydik

Son Dakika Haberleri
17:53 Kahvede otururken bacağından yaralanan adam, uğradığı saldırıyı kahkaha atarak anlattı
17:41 4 aylık hamile Özge Özpirinçci ultrason çekimi sırasında çekilen fotoğrafı paylaştı
17:34 Son Dakika: Mario Balotelli, Adana Demirspor ile 3 yıllık sözleşmeye imza attı
17:25 Yeni eğitim yılı takvimini MEB açıkladı: Okullar 6 Eylül'de açılıyor, ilk ara tatil 15 Kasım'da
17:18 Kazanın ardından büyük mücadele verdiler! Vatandaşın süngerle güneşten koruduğu bisiklet sürücüsü öldü
17:13 Mario Balotelli'nin Adana Demirspor'a maliyeti ortaya çıktı: Yıldız futbolcu toplam 2.5 milyon euro kazanacak
16:59 F.Bahçe için teklifleri kabul etmeyen ancak karşılık göremeyen Gökhan Gönül, yakın çevresine dert yandı
16:44 Son Dakika: Hayvanların korunmasına ilişkin kanun teklifi TBMM komisyonunda kabul edildi
16:32 Son Dakika! 2 gündür işlem yapılamayan Akbank'tan yeni açıklama: Sistemlerimizi kademeli olarak devreye almayı hedefliyoruz
16:28 Galatasaray, ezeli rakiplerine şeffaflık göndermesi yaptı
Kahvede otururken bacağından yaralanan adam, uğradığı saldırıyı kahkaha atarak anlattı Kahvede otururken bacağından yaralanan adam, uğradığı saldırıyı kahkaha atarak anlattı         
17:53
Son Dakika: Mario Balotelli, Adana Demirspor ile 3 yıllık sözleşmeye imza attı Son Dakika: Mario Balotelli, Adana Demirspor ile 3 yıllık sözleşmeye imza attı         
17:34
Yeni eğitim yılı takvimini MEB açıkladı: Okullar 6 Eylül'de açılıyor, ilk ara tatil 15 Kasım'da Yeni eğitim yılı takvimini MEB açıkladı: Okullar 6 Eylül'de açılıyor, ilk ara tatil 15 Kasım'da         
17:26
Kazanın ardından büyük mücadele verdiler! Vatandaşın süngerle güneşten koruduğu bisiklet sürücüsü öldü Kazanın ardından büyük mücadele verdiler! Vatandaşın süngerle güneşten koruduğu bisiklet sürücüsü öldü         
17:19
Meyve suyu üretim tesislerinde mide bulandıran görüntüler! Vişneleri ayakkabılarıyla çiğnedi Meyve suyu üretim tesislerinde mide bulandıran görüntüler! Vişneleri ayakkabılarıyla çiğnedi         
17:10
Sabah kahvaltıya oturan kişinin ikiye böldüğü ekmeğin içinden kocaman ip çıktı Sabah kahvaltıya oturan kişinin ikiye böldüğü ekmeğin içinden kocaman ip çıktı         
17:05
Son Dakika! 2 gündür işlem yapılamayan Akbank'tan yeni açıklama: Sistemlerimizi kademeli olarak devreye almayı hedefliyoruz Son Dakika! 2 gündür işlem yapılamayan Akbank'tan yeni açıklama: Sistemlerimizi kademeli olarak devreye almayı hedefliyoruz         
16:33
3 yıl önce yaşamını yitiren Prof. Dr. Eyice'nin kızlarından büyük vefasızlık! Paha biçilmez tablo ve eşyaları antikacıya sattılar 3 yıl önce yaşamını yitiren Prof. Dr. Eyice'nin kızlarından büyük vefasızlık! Paha biçilmez tablo ve eşyaları antikacıya sattılar         
15:38
Best Model Türkiye seçimlerinde yarışmacıların yere oturduğu görüntüler sosyal medyada alay konusu oldu Best Model Türkiye seçimlerinde yarışmacıların yere oturduğu görüntüler sosyal medyada alay konusu oldu         
15:13
Tosuncuk, Tosuncuk, "Mağduriyetleri gidereceğim" demişti, ifadesinde mal varlığını da açıkladı         
14:47
Önce yeğeninin kocasıyla sonra kardeşinin kocasıyla ilişkiye girdi! Canlı yayına katılan abla isyan etti Önce yeğeninin kocasıyla sonra kardeşinin kocasıyla ilişkiye girdi! Canlı yayına katılan abla isyan etti         
14:37
Fahriye Evcen'in, leopar desenli tulumuyla paylaştığı fotoğrafları takipçilerini mest etti Fahriye Evcen'in, leopar desenli tulumuyla paylaştığı fotoğrafları takipçilerini mest etti         
14:28
Kılıçdaroğlu'ndan kendisini Kılıçdaroğlu'ndan kendisini "Cumhurbaşkanımız" diyerek karşılayan kadına manidar cevap         
14:12
Neden kendisinden yaşça büyük kişilerle birlikte oluyor? Serenay Sarıkaya merak edilen soruyu yanıtladı Neden kendisinden yaşça büyük kişilerle birlikte oluyor? Serenay Sarıkaya merak edilen soruyu yanıtladı         
13:06
Anonymous'tan Akbank iddialarına yanıt: Biz saldırmadık ama birçok defa hacklendiklerini biliyoruz Anonymous'tan Akbank iddialarına yanıt: Biz saldırmadık ama birçok defa hacklendiklerini biliyoruz         
11:39
Barış Akarsu'nun videosu gündem oldu! Ölümüne neden olan kazadan 6 saat önce çekilmiş Barış Akarsu'nun videosu gündem oldu! Ölümüne neden olan kazadan 6 saat önce çekilmiş         
11:01
Kötü kokudan şüphelenen ev sahibi, kiracısını evde asılı hale buldu! Evi uyuşturucu yuvasına çevirmiş Kötü kokudan şüphelenen ev sahibi, kiracısını evde asılı hale buldu! Evi uyuşturucu yuvasına çevirmiş         
10:36
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.07.2021 18:11:26. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: İsrail'in "aile birleşimi" yasası, Filistinli aileleri yıllarca mağdur etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement