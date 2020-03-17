Son Dakika › Güncel › İsrail'in Almanya Büyükelçisi korona virüse yakalandı - Son Dakika
İsrail'in Almanya Büyükelçisi korona virüse yakalandı
6 saat önce
İsrail'in Almanya Büyükelçisi Jeremy Askarov'un korona virüse yakalandığı bildirildi.
Haber Yayın Tarihi: 17.03.2020 09:29 Kaynak: İHA
İsrail'in Almanya Büyükelçisi Jeremy Askarov'un korona virüse yakalandığı bildirildi.
İsrail basını, İsrail'in Almanya Büyükelçisi Jeremy Askarov'da korona virüs tespit edildiğini ve karantinaya alındığı bildirdi. Büyükelçilik çalışanların da karantina altına alındığı belirtilirken büyükelçilik binasının 2 hafta süreyle kapatıldığı aktarıldı.
Öte yandan İsrail'de ise korona virüs vaka sayısının 324'e yükseldiği duyuruldu. - BERLİN
Son Dakika Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Almanya, İngiltere ve Fransa liderleriyle yaptığı telekonferans sona erdi AK Partili Cahit Özkan, Almanya dönüşü 14 gün kuralına uymayan HDP'li Meral Beştaş'a tepki gösterdi Yatırım bankası Goldman Sachs'ın koronavirüs tahminleri internete sızdı Volkswagen, koronavirüs salgını nedeniyle Avrupa'da üretime ara veriyor