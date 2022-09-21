İsrail'in Ankara Büyükelçiliği: 2008'den Bu Yana İsrail Başbakanı ve Türkiye Cumhurbaşkanı'nın İlk Görüşmesi

İsrail'in Ankara Büyükelçiliği, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İsrail Başbakanı Yair Lapid ile dün New York'a yaptığı görüşmeye ilişkin, "Bu görüşme, diplomatik ilişkilerin en üst seviyeye çıkarılacağının, İsrail ve Türkiye'nin karşılıklı olarak yeniden Büyükelçi ve Başkonsolos atayacağının ilan edilmesi sonrasında bir İsrail Başbakanı ve Türkiye Cumhurbaşkanı arasındaki ilk görüşme oldu" açıklamasını yaptı.

İsrail'in Ankara Büyükelçiliği, dün Cumhurbaşkanı Erdoğan ve İsrail Başbakanı Lapid'in görüşmesine ilişkin sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı

"2008 yılından bu yana bir İsrail Başbakanı ve Türkiye Cumhurbaşkanı'nın ilk görüşmesi.

Başbakan Yair Lapid, New York'a gerçekleştirdiği diplomatik ziyaret sırasında dün (20.09.2022) Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüştü. Bu görüşme, diplomatik ilişkilerin en üst seviyeye çıkarılacağının, İsrail ve Türkiye'nin karşılıklı olarak yeniden Büyükelçi ve Başkonsolos atayacağının ilan edilmesi sonrasında bir İsrail Başbakanı ve Türkiye Cumhurbaşkanı arasındaki ilk görüşme oldu.

Görüşme sırasında Başbakan Lapid ilişkilerin seviyesinin yeniden yükseltilmesinin yanı sıra, İsrail'in yeni Türkiye Büyükelçisi olarak Irit Lillian'ın atama kararını dile getirdi.

İki lider İsrail'de terörle mücadele ve genel olarak terör konusunda görüş alışverişinde bulundu. Lapid Türkiye topraklarında İran tarafından gerçekleştirilmeye çalışılan terör saldırıları sırasında sağlanan istihbarat iş birliği için Erdoğan'a teşekkür etti.

Başbakan Lapid İsrail'den Türkiye'ye yeniden uçuşların başlamasının olumlu bir gelişme olduğunu dile getirerek, bu adımın iki ülke arasındaki turizme de büyük katkı sağlayacağını belirtti."